به گزارش ایلنا، یک مقام ارشد اسرائیلی در گفت‌وگو با خبرگزاری فرانسه اعلام کرد که جنگ اخیر علیه ایران، روند همکاری میان اسرائیل و امارات متحده عربی را به‌طور چشمگیری تسریع کرده و فرصت‌های تازه‌ای برای توسعه روابط در حوزه‌های نظامی و اقتصادی ایجاد کرده است.

به گفته این مقام، هفته آینده دو هیأت اسرائیلی به امارات سفر خواهند کرد که یکی از آن‌ها از وزارت حمل‌ونقل اسرائیل است و درباره ایجاد یک کریدور تجاری میان هند، خاورمیانه و اروپا گفت‌وگو خواهد کرد.

وی تأکید کرد که چنین سطحی از رفت‌وآمد دیپلماتیک و اقتصادی از زمان آغاز جنگ در ۲۸ فوریه، زمانی که آمریکا و اسرائیل به ایران حمله کردند، بی‌سابقه بوده است.

این مقام اسرائیلی در ادامه گفت: «تل‌آویو و ابوظبی در برابر فرصت مهمی برای تقویت روابط قرار دارند. ما به این بازار باور داریم و باید مسیرهای بیشتری برای همکاری ایجاد شود.»

او افزود که روند همکاری‌ها تنها محدود به حوزه نظامی نخواهد بود و سایر بخش‌های اقتصادی و تجاری را نیز در بر خواهد گرفت.

این مقام از تأیید یا رد گزارش‌ها درباره ارسال سامانه دفاعی «گنبد آهنین» و نیروهای اسرائیلی به امارات خودداری کرد.

وی همچنین مدعی شد که اسرائیل در جریان تحولات اخیر نقش یک «شریک قابل اتکا» برای امارات ایفا کرده است و این موضوع در شرایط فعلی اهمیت ویژه‌ای دارد.

این مقام اسرائیلی تأکید کرد که گسترش روابط با امارات، بیانگر ظرفیت‌های توافق‌های موسوم به «ابراهیم» است و می‌تواند زمینه‌ساز تعمیق همکاری‌ها و شکل‌گیری یک نظم منطقه‌ای جدید شود.

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