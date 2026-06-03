جنگ علیه ایران، روابط تلآویو- ابوظبی را تقویت کرد
یک مقام ارشد اسرائیلی از جهش قابل توجه در روابط میان تلآویو و ابوظبی خبر داد و تأکید کرد که جنگ علیه ایران، نهتنها همکاریهای دوجانبه را تسریع کرده، بلکه زمینه را برای گسترش هماهنگیهای نظامی و توسعه پروژههای اقتصادی مشترک میان دو طرف بیش از پیش فراهم ساخته است.
به گزارش ایلنا، یک مقام ارشد اسرائیلی در گفتوگو با خبرگزاری فرانسه اعلام کرد که جنگ اخیر علیه ایران، روند همکاری میان اسرائیل و امارات متحده عربی را بهطور چشمگیری تسریع کرده و فرصتهای تازهای برای توسعه روابط در حوزههای نظامی و اقتصادی ایجاد کرده است.
به گفته این مقام، هفته آینده دو هیأت اسرائیلی به امارات سفر خواهند کرد که یکی از آنها از وزارت حملونقل اسرائیل است و درباره ایجاد یک کریدور تجاری میان هند، خاورمیانه و اروپا گفتوگو خواهد کرد.
وی تأکید کرد که چنین سطحی از رفتوآمد دیپلماتیک و اقتصادی از زمان آغاز جنگ در ۲۸ فوریه، زمانی که آمریکا و اسرائیل به ایران حمله کردند، بیسابقه بوده است.
این مقام اسرائیلی در ادامه گفت: «تلآویو و ابوظبی در برابر فرصت مهمی برای تقویت روابط قرار دارند. ما به این بازار باور داریم و باید مسیرهای بیشتری برای همکاری ایجاد شود.»
او افزود که روند همکاریها تنها محدود به حوزه نظامی نخواهد بود و سایر بخشهای اقتصادی و تجاری را نیز در بر خواهد گرفت.
این مقام از تأیید یا رد گزارشها درباره ارسال سامانه دفاعی «گنبد آهنین» و نیروهای اسرائیلی به امارات خودداری کرد.
وی همچنین مدعی شد که اسرائیل در جریان تحولات اخیر نقش یک «شریک قابل اتکا» برای امارات ایفا کرده است و این موضوع در شرایط فعلی اهمیت ویژهای دارد.
این مقام اسرائیلی تأکید کرد که گسترش روابط با امارات، بیانگر ظرفیتهای توافقهای موسوم به «ابراهیم» است و میتواند زمینهساز تعمیق همکاریها و شکلگیری یک نظم منطقهای جدید شود.