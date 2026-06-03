انحلال کنست؛ پایان عمر سیاسی نتانیاهو؟

حسن هانی زاده، کارشناس مسائل منطقه طی یادداشتی برای ایلنا به تشریح ابعاد و دلایل انحلال پارلمان اسرائیل (اسرائیل) پرداخت که به شرح زیر از نظر میگذرد:

در حال حاضر، شکاف‌ها و چندقطبی‌بودن فضای سیاسی در کنست اسرائیل به‌وضوح قابل مشاهده است و برخی جریان‌ها و احزاب نسبت به رفتارهای پرخاشگرانه و تهاجمی بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر اسرائیل، و حزب لیکود انتقادهای جدی دارند. این جریان‌ها معتقدند سیاست‌های نتانیاهو هزینه‌های سنگینی را بر اسرائیل تحمیل کرده است.

بر اساس گزارش‌هایی که در برخی روزنامه‌های اسرائیلی منتشر شده، جنگ‌هایی که بنیامین نتانیاهو طی چهار سال گذشته در غزه، لبنان و ایران به راه انداخته یا در آن‌ها نقش داشته، بیش از ۱۲۰ میلیارد دلار هزینه برای رژیم صهیونیستی به همراه داشته، بدون آنکه دستاورد قابل قبولی برای اسرائیل حاصل شود. جنگ غزه تلفات و هزینه‌های سنگینی برجای گذاشته، در جنوب لبنان نیز وضعیت مشابهی وجود داشته و حمله به ایران نیز موجب افزایش نارضایتی در میان برخی احزاب میانه‌رو اسرائیل شده است.

فشارها بر برخی از نزدیکان بنیامین نتانیاهو، به‌ویژه در فراکسیون وابسته به او در حزب لیکود، افزایش یافته و بخشی از این افراد از عملکرد وی ناراضی هستند. در نتیجه، نارضایتی‌های موجود، فشار افکار عمومی، کاهش قدرت خرید، شرایط نامناسب معیشتی شهرک‌نشینان و هزینه‌های سنگین جنگ باعث شده است احزاب مختلف فشار بیشتری بر دولت وارد کنند. تهدید برخی احزاب به خروج از ائتلاف حاکم و دولت نیز نشان می‌دهد که نارضایتی در میان نخبگان سیاسی اسرائیل تشدید شده است.

موضوع دیگر، اختلاف‌نظرهایی است که میان دونالد ترامپ و بنیامین نتانیاهو شکل گرفته است. به اعتقاد برخی تحلیلگران، نتانیاهو گزارش‌های نادرستی درباره ایران ارائه کرده و همین مسئله موجب شده آمریکا وارد جنگی شود که هزینه‌های سیاسی، نظامی و مالی قابل توجهی برای واشنگتن به همراه داشته است.

در خصوص جنوب لبنان نیز بنیامین نتانیاهو تلاش داشت با اشغال این منطقه، یک دستاورد نظامی به دست آورد و در آینده سقف چانه‌زنی خود را در برابر دولت لبنان افزایش دهد. اما با توجه به هشدارهای ایران و همچنین درخواست دونالد ترامپ از نتانیاهو برای عقب‌نشینی از برخی مناطق در اطراف بیروت، نارضایتی‌ها افزایش یافته است. این شرایط می‌تواند زمینه‌ساز انحلال کنست در آینده باشد. همچنین برخی پیش‌بینی‌ها حاکی از آن است که بنیامین نتانیاهو به دلیل مشکلات و بیماری‌های جسمی حاد، از قدرت کناره‌گیری خواهد کرد.

در این شرایط، برخی معتقدند که نتانیاهو همچنان بخشی از پایگاه اجتماعی و سیاسی خود را حفظ کرده و از حمایت برخی رسانه‌ها و احزاب برخوردار است. در مقابل، گروهی دیگر بر این باورند که چنین حمایتی دیگر وجود ندارد و نفوذ سیاسی او به‌شدت کاهش یافته است.

با این تفاسیر این احتمال مطرح می‌شود که با توجه به ماهیت ائتلافی دولت‌ها در اسرائیل، بار دیگر یک دولت ائتلافی شکل بگیرد و نتانیاهو بتواند در آن نقش‌آفرینی کرده و وزن سیاسی خود را حفظ کند. اما پرسش اصلی این است که آیا عمر سیاسی بنیامین نتانیاهو همچنان ادامه خواهد داشت یا اینکه ناچار به کناره‌گیری از قدرت خواهد شد؟

به نظر می‌رسد بر اساس گزارش‌های موجود، بنیامین نتانیاهو ناچار خواهد شد از قدرت کناره‌گیری کرده و برای همیشه صحنه سیاسی اسرائیل را ترک کند. همچنین به نظر می‌رسد آمریکایی‌ها و تیم دونالد ترامپ از رفتارهای تهاجمی بنیامین نتانیاهو و اعضای کابینه او به‌شدت ناراضی هستند. از دید این تحلیل، دولت آمریکا و شخص دونالد ترامپ در مقاطعی با سیاست‌های نتانیاهو همراهی کردند، اما اکنون نسبت به نتایج این سیاست‌ها انتقاد دارند.

بر همین اساس، این برداشت مطرح می‌شود که از سوی کاخ سفید به بنیامین نتانیاهو توصیه شده است از قدرت کنار برود تا آمریکا بتواند بر روی چهره‌ای جدید که توانایی جلب رضایت افکار عمومی را داشته باشد سرمایه‌گذاری کند. در مجموع، بر اساس این ارزیابی، به نظر می‌رسد عمر سیاسی بنیامین نتانیاهو به پایان خود نزدیک شده است.

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