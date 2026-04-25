«حمله محدود» به ایران؛ بازی خطرناک آمریکا برای امتیازگیری در مذاکرات
همزمان با تداوم تحرکات دیپلماتیک درباره پرونده ایران و در آستانه دور جدید مذاکرات احتمالی تهران و واشنگتن، برخی رسانههای عبری از بررسی سناریوی «ضربه کوتاه و محدود» از سوی آمریکا و اسرائیل علیه ایران خبر میدهند؛ اقدامی که در چارچوب افزایش فشار سیاسی و امنیتی پیش از مذاکرات ارزیابی میشود.
به گزارش ایلنا، برخی منابع عبری از جمله شبکه ۱۲ تلویزیون رژیم صهیونیستی ادعا کردهاند در محافل سیاسی و امنیتی غربی گزینه انجام یک عملیات نظامی محدود علیه ایران در دست بررسی قرار دارد؛ موضوعی که همزمان با تحرکات دیپلماتیک و سفرهای منطقهای وزیر امور خارجه ایران به اسلامآباد، مسقط و مسکو مطرح شده است.
بر اساس این گزارش، همزمانی این تحرکات با تلاش برخی کشورها برای احیای مسیر گفتوگوها، از جمله نقشآفرینی پاکستان در میانجیگری و همچنین رایزنیهای احتمالی روسیه و عمان برای کاهش تنش، بر اهمیت سیاسی این سناریو افزوده است.
در این میان، تحلیلگران معتقدند طرح «ضربه محدود» بیش از آنکه یک گزینه عملیاتی فوری باشد، در چارچوب افزایش فشار روانی و تقویت اهرم چانهزنی غرب پیش از دور جدید مذاکرات قابل ارزیابی است؛ بهویژه در شرایطی که دور نخست گفتوگوها در اسلامآباد با پیچیدگیهایی همراه بوده است.
در این چارچوب، آمریکا و رژیم صهیونیستی تلاش دارند با ترکیب فشار سیاسی و نظامی، فضای مذاکرات را مدیریت کرده و امتیازات بیشتری در پروندههای مورد اختلاف، از جمله برنامه هستهای ایران و ترتیبات منطقهای، مطالبه کنند.
با این حال، کارشناسان هشدار میدهند هرگونه اقدام محدود نظامی میتواند بهجای کنترل تنش، زمینهساز گسترش دامنه درگیری و افزایش سطح بیثباتی در منطقه شود؛ موضوعی که محاسبات طرفهای غربی را با ریسک جدی مواجه میکند.
در چنین شرایطی، همزمانی مسیرهای دیپلماتیک و تهدیدات نظامی نشاندهنده ورود پرونده ایران به مرحلهای حساس است که در آن، ابزار فشار و مذاکره بهصورت موازی مورد استفاده قرار میگیرد.