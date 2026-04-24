گزارش الجزیره از پیشنهاد جدید آمریکا به ایران از کانال پاکستان

به گزارش ایلنا، در حالی که تلاش‌های دیپلماتیک برای کاهش تنش‌ها میان ایران و آمریکا ادامه دارد، گزارش‌ها از ارائه یک پیشنهاد جدید از سوی واشنگتن به تهران خبر می‌دهند؛ پیشنهادی که گفته می‌شود با میانجی‌گری برخی کشورها از جمله پاکستان، روسیه و عمان در حال پیگیری است.

الجزیره به نقل از منابع دیپلماتیک مدعی شد، در پی به بن‌بست رسیدن دور دوم مذاکرات میان تهران و واشنگتن، بار دیگر مسیرهای غیرمستقیم برای احیای گفت‌وگوها فعال شده و اسلام‌آباد به یکی از محورهای اصلی این روند تبدیل شده است.

در همین چارچوب، عباس عراقچی، وزیر امور خارجه ایران به دعوت رسمی پاکستان وارد اسلام‌آباد شده و قرار است در ادامه این سفر، به مسکو و مسقط نیز سفر کند. وزارت خارجه ایران اعلام کرده است این سفرها با هدف بررسی تحولات منطقه‌ای و تلاش برای پایان دادن به جنگ صورت می‌گیرد.

هم‌زمان برخی منابع خبری از جمله خبرگزاری تسنیم گزارش داده‌اند که عراقچی در جریان این سفر، دیدگاه‌ها و ملاحظات ایران درباره نحوه پایان جنگ را به طرف‌های مختلف منتقل خواهد کرد.

در همین حال، منابع دولتی پاکستان نیز اعلام کرده‌اند که سفر وزیر خارجه ایران می‌تواند نشانه‌ای از احتمال ازسرگیری مذاکرات با آمریکا باشد؛ هرچند هنوز هیچ دیدار مستقیم میان دو طرف تأیید نشده است. گزارش‌هایی نیز حاکی از آن است که واشنگتن یک تیم لجستیکی و امنیتی را به اسلام‌آباد اعزام کرده تا برای هرگونه گفت‌وگوی احتمالی آماده باشد.

از سوی دیگر، برخی منابع در کاخ سفید به شبکه سی‌ان‌ان گفته‌اند که جی‌دی ونس، معاون رئیس‌جمهور آمریکا در حال حاضر قصد حضور در مذاکرات را ندارد، اما در صورت پیشرفت قابل توجه در روند گفت‌وگوها، احتمال سفر او به اسلام‌آباد وجود دارد.

بر اساس گزارش‌ها، محور اصلی پیشنهاد آمریکا که از طریق پاکستان منتقل شده، شامل نحوه مدیریت تنش در تنگه هرمز و موضوع محاصره برخی بنادر ایران عنوان شده است؛ به‌گونه‌ای که یک «راه‌حل میانی» میان مطالبات دو طرف شکل بگیرد.

در همین حال، گزارش‌ها حاکی از آن است که احتمال دارد ترکیب تیم مذاکره‌کننده ایران تغییر کند و حتی سطح مذاکرات میان عباس عراقچی و نماینده ویژه آمریکا، استیو ویتکاف، در آینده ارتقا یابد. همچنین احتمال انتقال محل مذاکرات از پاکستان به عمان نیز مطرح شده است.

برخی گمانه‌زنی‌ها نیز از نقش فعال‌تر روسیه و عمان در روند میانجی‌گری خبر می‌دهند و تأکید دارند که مسکو تلاش دارد در موضوعات حساس از جمله پرونده هسته‌ای ایران، نقش تسهیل‌کننده میان تهران و واشنگتن ایفا کند.

با این حال، منابع آگاه در اسلام‌آباد تأکید کرده‌اند که فضای کنونی هنوز نشان‌دهنده نزدیک بودن آغاز دور جدید مذاکرات مستقیم نیست و روند گفت‌وگوها همچنان در مرحله بررسی و رایزنی قرار دارد.

