ترامپ در تنگنای قانون جنگ؛ شمارش معکوس برای تصمیم سرنوشتساز درباره ایران
با نزدیک شدن به پایان مهلت ۶۰ روزه قانون اختیارات جنگی، دولت آمریکا با فشار فزاینده کنگره برای تعیین تکلیف ادامه جنگ علیه ایران روبهرو شده است؛ تصمیمی که میتواند مسیر درگیری را تغییر دهد.
به گزارش ایلنا به نقل از الجزیره، در حالیکه جنگ آمریکا علیه ایران وارد مراحل حساس خود شده است، گزارشها حاکی از آن است که دونالد ترامپ رئیسجمهور آمریکا در حال رقابت با زمان است؛ زیرا با نزدیک شدن به پایان مهلت قانونی ۶۰ روزه، دولت او در برابر فشار جدی کنگره و الزامات «قانون اختیارات جنگی» قرار گرفته است.
بر اساس این قانون که در سال ۱۹۷۳ برای محدود کردن اختیار رئیسجمهور در آغاز جنگهای خارجی تصویب شد، رئیسجمهور موظف است ظرف ۴۸ ساعت از آغاز عملیات نظامی، کنگره را مطلع کند و تنها میتواند حداکثر تا ۶۰ روز بدون مجوز رسمی، عملیات را ادامه دهد. این مهلت در صورت موافقت کنگره تنها برای ۳۰ روز دیگر قابل تمدید است.
در همین چارچوب، گزارشها نشان میدهد که ترامپ اکنون با مهلتی بسیار محدود مواجه است و تا اول ماه مه( 11 اردیبهشت) باید برای ادامه جنگ، یا از کنگره مجوز رسمی بگیرد، یا دستور پایان عملیات نظامی را صادر کند، یا تمدید کوتاهمدت دریافت کند.
با این حال، فضای سیاسی در واشنگتن بسیار متشنج است و اختلافات عمیقی میان جمهوریخواهان و دموکراتها وجود دارد. برخی سناتورها از جمله اعضای هر دو حزب هشدار دادهاند که ادامه عملیات نظامی بدون مجوز کنگره قابل پذیرش نخواهد بود و ممکن است با مخالفت جدی روبهرو شود.
گزارشها حاکی است تلاشهای اخیر برای محدود کردن اختیارات ترامپ در زمینه جنگ با ایران نیز در سنا شکست خورده است، اما بسیاری از قانونگذاران تأکید کردهاند که پس از پایان مهلت ۶۰ روزه، ادامه جنگ بدون مجوز رسمی، غیرقانونی تلقی خواهد شد.
در این میان، برخی نمایندگان جمهوریخواه نیز اعلام کردهاند که اگر جنگ ادامه یابد، ممکن است موضع خود را تغییر دهند و از توقف عملیات نظامی حمایت کنند؛ موضوعی که نشاندهنده افزایش شکاف در داخل حزب جمهوریخواه است.
در سطح سیاسی و رسانهای آمریکا، تحلیلگران معتقدند که ادامه جنگ برای ترامپ هزینه سیاسی بالایی دارد، زیرا افکار عمومی آمریکا عمدتاً مخالف این جنگ است و نظرسنجیها کاهش محبوبیت او را نشان میدهد. با این حال، برخی تحلیلگران احتمال میدهند که ترامپ برای جلوگیری از شکست سیاسی، به دنبال ادامه درگیری به شکل محدود یا مدیریتشده باشد.
از سوی دیگر، برخی کارشناسان معتقدند که ترامپ ممکن است برای دور زدن محدودیتهای کنگره، به ابزارهای حقوقی دیگر مانند «تفویض استفاده از نیروی نظامی» متوسل شود؛ ابزاری که پس از حوادث ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱ تصویب شد و در سالهای گذشته برای عملیاتهای نظامی گسترده آمریکا در عراق، افغانستان و سوریه نیز مورد استفاده قرار گرفته است.
این گزارشها همچنین یادآور میشود که همین اختیارات در دورههای گذشته برای توجیه عملیاتهای مهمی از جمله ترور سردار قاسم سلیمانی در سال ۲۰۲۰ نیز مورد استناد قرار گرفته است.
در مجموع، تحلیلگران بر این باورند که دولت آمریکا در برابر یک دوراهی حساس قرار دارد: یا باید برای ادامه جنگ از کنگره مجوز رسمی بگیرد، یا با چالشهای حقوقی و سیاسی جدی مواجه شود. در غیر این صورت، احتمال دور زدن قانون و ادامه جنگ از مسیرهای غیرمستقیم نیز منتفی نیست؛ موضوعی که میتواند بحران سیاسی در داخل آمریکا را تشدید کند.