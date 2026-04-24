ابعاد اعمال فشارهای جدید آمریکا علیه عراق/امکانسنجی خروج بغداد از زیر سایه سناریوهای واشنگتن

سیدرضا صدرالحسینی، کارشناس مسائل منطقه در تشریح ابعاد و دلایل اعمال فشارهای جدید آمریکا بر عراق در گفت‌وگو با ایلنا اظهار کرد: عراق به‌عنوان یکی از کشورهای مهم و اثرگذار در حال و آینده غرب آسیا، جهان عرب و جهان اسلام، از جایگاهی ویژه برخوردار است. از سال ۲۰۰۳ تاکنون، آمریکایی‌ها تلاش کرده‌اند همه مقدرات سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی، نظامی و امنیتی این کشور را در اختیار خود داشته باشند؛ اما سابقه تمدنی، فرهنگی و سیاسی مردم عراق تاکنون این اجازه را به آنان نداده است. در میدان و عرصه‌های مختلفِ یادشده، مبارزه جدی مردم عراق برای کسب استقلال کاملاً آشکار و مشهود است. در طول ماه‌های اخیر، عراق توانسته است با عبور از فشارهای مستقیم و غیرمستقیم آمریکا، انتخابات مورد نظر خود را برای پارلمان برگزار کند و با کمی تأخیر، روند انتخاب رئیس‌جمهور را نیز پیش ببرد و همچنین ستون سیاسی شیعیان را در عراق حفظ کند.

وی ادامه داد: در همین راستا، آمریکایی‌ها فشار خود را افزایش دادند و شخص ترامپ، برای جلوگیری از انتخاب نوری مالکی، رسماً اعلام کرد که اگر نوری مالکی به‌عنوان نخست‌وزیر انتخاب شود، تحریم‌های عراق از زمان صدام نیز شدیدتر خواهد شد. از آن تاریخ به بعد، همه مصلحان و اندیشمندان سیاسی، اجتماعی و فرهنگی عراق به این فکر افتادند که چگونه می‌توانند با حفظ استقلال خود، از این فشار احتمالیِ دوران ترامپ عبور کنند. آمریکایی‌ها نیز بر این اساس، تلاش فراوانی دارند تا با جلوگیری از ورود دلار (که در حقیقت بابت فروش نفت عراق به بانک فدرال آمریکا واریز می‌شود و از آن طریق به بانک مرکزی عراق منتقل می‌گردد) مانع از ادامه این روند شوند.

این تحلیلگر مسائل سیاسی تصریح کرد: این مسئله فشار روحی و روانی بیشتری بر مردم عراق وارد کرده است که البته مردم عراق هیچ‌گاه در مسئله استقلال، عقب‌نشینی راهبردی نکرده‌اند؛ اما در این دوره، با تغییر تاکتیک‌ها تلاش بر آن است که ضمن انتخاب یک نخست‌وزیر مستقل از فرامین مستقیم کاخ سفید، مصالح و منافع ملی عراق نیز تأمین شود؛ اتفاقی که در آینده، بر اساس برنامه تنظیمی پارلمان، رخ خواهد داد. با ادامه این روند، احتمال دارد آمریکایی‌ها فشار بیشتری وارد کنند.

وی در پایان خاطرنشان کرد: به نظر می‌رسد با توجه به مواضع مستقل عراق در جنگ آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران، و همچنین تظاهرات ضدآمریکایی توده‌های مردم و آنچه در صحنه عمومی عراق دیده می‌شود (که عنصر اصلی آن استقلال‌خواهی و مخالفت با دخالت‌های خارجی، به‌ویژه آمریکایی‌ها، است) حداقل تا پایان دوران ترامپ، فشار بر ملت عراق برای بازگرداندن آنان از خطوط اصلیِ مذکور ادامه خواهد داشت. با این حال، راه‌های خروج عراق از این فشارها کم نیست. جایگاه سیاسی و اقتصادی عراق در میان کشورهای عربی به‌گونه‌ای است که می‌تواند برای مقابله با این فشارهای واردشده از سوی آمریکا، راه‌های خروج متعددی پیدا کند؛ همان‌گونه که در ماه‌های اخیر نیز این اتفاق افتاده است.

انتهای پیام/