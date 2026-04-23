نگرانی آمریکا از کمبود مهمات در ارتش این کشور

به گزارش ایلنا به نقل از الجزیره، وال استریت ژورنال، به نقل از مقامات آمریکایی‌ گزارش داد که کمبود مهمات به دلیل جنگ ایران می‌تواند مانع دفاع واشنگتن از تایوان در برابر تهاجم چین شود

وال استریت ژورنال، به نقل از مقامات آمریکایی گزارش داد که ارتش آمریکا از آغاز جنگ ایران بیش از ۱۰۰۰ موشک دوربرد تاماهاوک شلیک کرده است

وال استریت ژورنال افزود که جایگزینی کامل مهمات مصرف‌شده در جنگ ایران ممکن است شش سال طول بکشد.

