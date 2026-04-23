خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
عبیدی
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

۱۷ زخمی در پی برخورد دو قطار در دانمارک

کد خبر : 1777017
لینک کوتاه کپی شد.

به گزارش ایلنا به نقل از نووستی، در پی برخورد دو قطار مسافربری در دانمارک، حداقل ۱۷ نفر زخمی شدند که حال چهار نفر از آنها وخیم گزارش شده است.

رسانه‌های دانمارکی گزارش دادند که این تصادف بین دو قطار ‌در منطقه‌ای نه چندان دور از پایتخت، کپنهاگ، رخ داده و منجر به توقف کامل ترافیک ریلی در خط آسیب‌دیده شده است.

تیم‌های اورژانس و نجات به محل تصادف شتافتند، مسافران تخلیه و مجروحان به بیمارستان‌های اطراف منتقل شدند.‌

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
پارسیان
بانک ملی
انزلی
ایران کیش
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

قیمت میلگرد آجدار

دانلود آهنگ جدید