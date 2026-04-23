۱۷ زخمی در پی برخورد دو قطار در دانمارک
در پی برخورد دو قطار مسافربری در دانمارک، حداقل ۱۷ نفر زخمی شدند که حال چهار نفر از آنها وخیم گزارش شده است.
رسانههای دانمارکی گزارش دادند که این تصادف بین دو قطار در منطقهای نه چندان دور از پایتخت، کپنهاگ، رخ داده و منجر به توقف کامل ترافیک ریلی در خط آسیبدیده شده است.
تیمهای اورژانس و نجات به محل تصادف شتافتند، مسافران تخلیه و مجروحان به بیمارستانهای اطراف منتقل شدند.