به گزارش ایلنا به نقل از روسیا الیوم، «الکساندر گروشکوف»، معاون وزیر امور خارجه روسیه، گفت که اروپا با رد منابع انرژی روسیه، پیش از آنکه مشکلات اقتصادی‌اش پس از بحران هرمز بدتر شود، خود را در موقعیت بسیار دشواری قرار داده است.

وی افزود: «بحران در خلیج فارس احتمالاً مشکلات اقتصادی و انرژی اتحادیه اروپا را تشدید کرده و وابستگی آن را به تأمین سوخت از ایالات متحده افزایش می‌دهد.»

وی ادامه داد: «کمیسیون اروپا تنها یک پاسخ برای همه سؤالات دارد: ریاضت اقتصادی گسترده. پس از جلسه غیررسمی اخیر شورای انرژی اروپا، دن یورگنسن، کمیسر اتحادیه اروپا، دوباره توصیه کرد که اروپایی‌ها در مصرف انرژی صرفه‌جویی کنند... در مصرف سوخت صرفه‌جویی کنند، به دورکاری روی آورند و از خرید خودرو و هواپیما خودداری کنند.»

وی تأکید کرد که «تقصیر متوجه خود اروپایی‌ها است، زیرا با کنار گذاشتن انرژی روسیه، کشورهای اتحادیه اروپا را در موقعیت نامطلوبی قرار داده‌اند.»

انتهای پیام/