به گزارش ایلنا، دونالد ترامپ، بامداد امروز در گفت‌وگو با شبکه «سی‌ان‌بی‌سی» مدعی شده است ایران «چاره‌ای جز بازگرداندن مذاکره‌کنندگان خود به پاکستان ندارد». او در عین حال تهدید کرده است که در صورت عدم دستیابی به توافق، گزینه نظامی دوباره روی میز قرار خواهد گرفت.

در ادامه این رویکرد فشارمحور، رئیس‌جمهور آمریکا از تداوم محاصره دریایی علیه بنادر ایران خبر داده و محدودیت‌هایی را برای تردد کشتی‌های ایرانی در تنگه هرمز اعلام کرده است؛ اقدامی که در چارچوب افزایش فشار اقتصادی و امنیتی بر تهران ارزیابی می‌شود.

ترامپ همچنین در موضع‌گیری جداگانه‌ای در شبکه اجتماعی، ایران را به نقض مکرر آتش‌بس با آمریکا متهم کرده است؛ ادعایی که از سوی تهران همواره رد شده و بخشی از جنگ روانی واشنگتن علیه ایران تلقی می‌شود.

در مقابل، منابع نزدیک به ایران با اشاره به استمرار سیاست‌های فشار و تهدید، تأکید کرده‌اند که در صورت هرگونه اقدام نظامی جدید، پاسخ متقابل علیه منافع و متحدان آمریکا در منطقه در دستور کار قرار خواهد گرفت و امنیت مسیرهای حیاتی انرژی با پیامدهای جدی مواجه خواهد شد.

در همین حال، با افزایش تنش‌ها و ادامه رویکرد یک‌جانبه واشنگتن، چشم‌انداز ازسرگیری مذاکرات نیز تضعیف شده و فضای بی‌اعتمادی میان دو طرف بیش از پیش افزایش یافته است؛ موضوعی که احتمال بازگشت به روند دیپلماتیک را در شرایط فعلی با تردید جدی مواجه می‌کند.