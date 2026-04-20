به گزارش ایلنا، اسلام‌آباد این روزها به صحنه تکاپوی دیپلماتیک فشرده‌ای تبدیل شده؛ جایی که پاکستان تلاش می‌کند در واپسین ساعات، تهران و واشنگتن را بار دیگر پای میز مذاکره بنشاند. این در حالی است که ایران مشارکت در دور دوم گفت‌وگوها را منوط به رفع محاصره دریایی کرده و در مقابل، دونالد ترامپ با لحنی خوش‌بینانه از احتمال دستیابی به توافق سخن می‌گوید و حتی آمادگی خود را برای دیدار با مقامات ارشد ایرانی اعلام کرده است.

طبق برنامه، آتش‌بسی دو هفته‌ای که از ۸ آوریل برقرار شده، تا دو روز دیگر به پایان می‌رسد؛ آتش‌بسی شکننده که هم‌زمان با تهدیدهای مکرر رئیس‌جمهور آمریکا مبنی بر «انفجارهای گسترده» و «ویرانی بزرگ» در صورت شکست دیپلماسی، در معرض فروپاشی قرار دارد.

در شرایطی که بی‌اعتمادی عمیق میان دو طرف، اظهارات متناقض و فشارهای سیاسی ادامه دارد، نگاه‌ها به نقش میانجی‌گرانه پاکستان دوخته شده؛ تلاشی که شاید بتواند از شعله‌ور شدن دوباره بحران جلوگیری کند و مسیر را برای توافقی پایدار هموار سازد.

ابهام در موضع تهران

مواضع مقامات ایرانی درباره حضور در دور جدید مذاکرات همچنان دوپهلو است. اسماعیل بقائی، سخنگوی وزارت خارجه ایران، اعلام کرده که فعلاً برنامه‌ای برای شرکت در مذاکرات جدید وجود ندارد و تأکید کرده رفتار آمریکا نشان‌دهنده تناقض میان گفتار و عمل است. او با اشاره به سابقه بدعهدی واشنگتن، این کشور را به بی‌اعتنایی به روند دیپلماتیک متهم کرد.

در همین حال، مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهور ایران، با تأکید بر اینکه جنگ به سود هیچ‌یک از طرف‌ها نیست، خواستار استفاده از ابزارهای عقلانی و دیپلماتیک برای کاهش تنش شد. وی همچنین تحریم‌ها و فشارهای آمریکا را نشانه تکرار الگوهای گذشته در نقض مسیر گفت‌وگو دانست.

تحرکات فشرده پاکستان

در سوی دیگر، پاکستان تلاش گسترده‌ای را برای متقاعد کردن تهران به حضور در مذاکرات آغاز کرده و هم‌زمان تدابیر امنیتی شدیدی برای میزبانی از هیأت‌های دو طرف در اسلام‌آباد به اجرا گذاشته است.

بر اساس گزارش‌ها، مقامات ایرانی در حال بررسی جدی شرکت در این گفت‌وگوها هستند، هرچند هنوز تصمیم نهایی اتخاذ نشده است. منابع پاکستانی نیز ابراز امیدواری کرده‌اند که دور دوم مذاکرات از ظهر سه‌شنبه آغاز شود و هیأت‌های ایران و آمریکا تقریباً هم‌زمان وارد اسلام‌آباد شوند.

در همین راستا، مقام‌های امنیتی پاکستان جلسات متعددی با نمایندگان دو کشور برگزار کرده‌اند تا هماهنگی‌های لازم برای این نشست حساس انجام شود. گفته می‌شود ترکیب هیأت‌ها مشابه دور نخست خواهد بود.

خوش‌بینی همراه با تهدید از سوی واشنگتن

در واشنگتن، دونالد ترامپ ضمن ابراز امیدواری نسبت به موفقیت مذاکرات، تأکید کرده که تنها خط قرمز آمریکا، عدم دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای است. او در عین حال هشدار داده که در صورت پایان آتش‌بس بدون توافق، گزینه‌های نظامی به‌طور جدی مطرح خواهد بود.

ترامپ همچنین از آمادگی خود برای سفر به اسلام‌آباد و حتی دیدار با مقامات ارشد ایرانی در صورت پیشرفت مذاکرات خبر داده؛ موضوعی که نشان‌دهنده اهمیت این دور از گفت‌وگوها برای دولت آمریکا است.

گفتنی است درگیری میان آمریکا و اسرائیل با ایران از اواخر فوریه آغاز شد و پس از تلفات سنگین، با میانجی‌گری پاکستان به آتش‌بسی موقت انجامید؛ آتش‌بسی که اکنون در آستانه آزمونی سرنوشت‌ساز قرار گرفته است.

انتهای پیام/