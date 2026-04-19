به گزارش ایلنا، یک مسئول نظامی رژیم صهیونیستی در گفت‌وگو با روزنامه «معاریو» از آمادگی مشترک تل‌آویو و واشنگتن برای سناریوی فروپاشی آتش‌بس با ایران خبر داده و مدعی شده است در صورت ازسرگیری درگیری‌ها، زیرساخت‌های انرژی ایران در فهرست اهداف حمله قرار خواهد گرفت.

به گزارش این رسانه، این مقام صهیونیست با اشاره به افزایش تنش‌ها در منطقه تأکید کرده است که هماهنگی‌های نظامی با آمریکا برای مواجهه با این سناریو در جریان است و دو طرف در وضعیت آماده‌باش کامل قرار دارند.

وی همچنین مدعی شده است که در صورت شکست آتش‌بس، حملات احتمالی به تأسیسات انرژی ایران «شدید و خسارت‌بار» خواهد بود؛ ادعایی که در چارچوب جنگ روانی و تهدیدهای تکراری علیه زیرساخت‌های حیاتی ایران ارزیابی می‌شود.

