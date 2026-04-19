ترامپ از ترس تلفات نظامی، طرح تصرف خارک را کنار گذاشت

به گزارش ایلنا، روزنامه آمریکایی وال‌استریت‌ژورنال در گزارشی به تفاوت میان اظهارات علنی دولت دونالد ترامپ و تصمیمات پشت‌پرده در قبال ایران پرداخته و تأکید کرده است که برخی طرح‌های نظامی واشنگتن، از جمله سناریوی مرتبط با جزیره خارک، به‌دلیل نگرانی از افزایش تلفات نیروهای آمریکایی متوقف یا تعدیل شده‌اند.

در این گزارش آمده است که هرچند ترامپ در مواضع عمومی از پیروزی بر ایران و ادامه فشارها سخن می‌گوید و گاه از ادبیات تهدید استفاده می‌کند، اما منابع مطلع در آمریکا تأکید کرده‌اند هدف اصلی او در مقاطعی، بیش از درگیری مستقیم، ایجاد فشار روانی و واداشتن ایران به پایان دادن به تنش‌ها بوده است.

به نوشته وال‌استریت‌ژورنال، مقام‌های کاخ سفید همچنین از تمایل به ادامه مسیر گفت‌وگوها با میانجی‌گری پاکستان سخن گفته‌اند و حتی از احتمال پیشرفت سریع و غیرمنتظره در روند مذاکرات طی روزهای آینده خبر داده‌اند.

در بخش دیگری از گزارش، به اظهارات و پیام‌های تند ترامپ درباره ایران اشاره شده و برخی مقام‌های آمریکایی این مواضع را بیشتر «بداهه‌گویی سیاسی» توصیف کرده‌اند تا بخشی از یک راهبرد منسجم امنیت ملی.

این گزارش همچنین تأکید می‌کند که ترامپ با هر طرح نظامی که احتمال افزایش تلفات نیروهای آمریکایی را در پی داشته باشد، از جمله طرح‌های مرتبط با تصرف جزیره خارک، مخالفت کرده است؛ چرا که به‌گفته منابع یادشده، نگرانی از تبدیل نیروهای آمریکایی به اهداف آسیب‌پذیر در تصمیم‌گیری‌ها نقش تعیین‌کننده داشته است.

در عین حال در گزارش وال‌استریت ژورنال، به طرح‌های ادعایی مطرح‌شده از سوی ترامپ برای اعمال فشار بر ایران از طریق کنترل مسیرهای نفتی و تنگه هرمز نیز اشاره شده؛ طرح‌هایی که بنا بر این گزارش، در سطح عملیاتی با ملاحظات جدی و بازنگری مواجه شده‌اند.

وال‌استریت‌ژورنال می‌نویسد محاسبات دولت آمریکا در قبال ایران ترکیبی از تهدید علنی، فشار سیاسی و تلاش برای مدیریت تنش از طریق مذاکره بوده است؛ مسیری که همچنان با ابهام و تغییرات مداوم همراه است.

