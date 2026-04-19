کرهشمالی موشک بالستیک جدید آزمایش کرد
کرهشمالی با انجام یک آزمایش موشکی جدید، بار دیگر سیگنال تقابل به کره جنوبی ارسال کرد؛ اقدامی که در سایه ناکامی تلاشهای دیپلماتیک سئول، نشاندهنده تداوم رویکرد سختگیرانه پیونگیانگ در معادلات منطقهای است.
به گزارش ایلنا به نقل از خبرگزاری فرانسه، کرهشمالی در ادامه نمایش قدرت نظامی خود، بامداد امروز- یکشنبه- یک موشک بالستیک را به سمت شرق شلیک کرد؛ اقدامی که بار دیگر توجهها را به رویکرد تهاجمی این کشور در قبال تحولات منطقه جلب کرده است.
مقامهای نظامی کره جنوبی اعلام کردهاند این پرتاب را رصد کرده و در حال بررسی جزئیات آن هستند. این آزمایش در شرایطی انجام میشود که پیونگیانگ در هفتههای اخیر نیز مجموعهای از تستهای تسلیحاتی را پشت سر گذاشته و عملا مسیر تقویت توان نظامی خود را با سرعت بیشتری دنبال میکند.
ناظران این تحرکات را نشانهای از بیاعتنایی کره شمالی به تلاشهای سئول برای کاهش تنش میدانند. هرچند کرهجنوبی در ماههای گذشته سعی کرده با برخی اقدامات دیپلماتیک فضا را آرامتر کند، اما به نظر میرسد این رویکرد با پاسخ مثبتی از سوی شمال مواجه نشده است.
در همین چارچوب، ادبیات مقامهای پیونگیانگ نیز بار دیگر تندتر شده و کرهجنوبی بهعنوان «دشمن اصلی» معرفی میشود؛ موضعی که نشان میدهد چشمانداز بهبود روابط میان دو کشور در شرایط فعلی چندان روشن نیست.