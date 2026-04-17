به گزارش ایلنا به نق از رای الیوم، در حالی که تا آخرین دقایق پیش از اجرایی شدن آتش‌بس در لبنان در نیمه‌شب گذشته به وقت محلی فلسطین، درگیری‌ها ادامه داشت، حزب‌الله همچنان به حملات موشکی خود علیه مناطق شمالی اراضی اشغالی ادامه داد که در پی آن چندین شهرک و منطقه دچار خسارت و تلفات شدند. در این میان، منابع سیاسی در تل‌آویو فاش کردند که دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، عملا آتش‌بس را به بنیامین نتانیاهو تحمیل کرده است؛ به‌گونه‌ای که حتی وزرای کابینه رژیم صهیونیستی نیز نه از طریق نخست‌وزیر، بلکه از طریق بیانیه رسمی ترامپ از این تصمیم مطلع شدند.

در همین راستا، یکی از تحلیلگران روزنامه عبری «یدیعوت آحارونوت» با لحنی تند، عملکرد نتانیاهو را زیر سؤال برده و نوشت: «باید از ترامپ برای نجات ما از دام دروغ‌های نتانیاهو تشکر کرد. نخست‌وزیر و وزیر جنگ که هر روز وعده‌ها و توهمات جدیدی منتشر می‌کردند، اکنون باید پاسخگوی دروغ‌های خود باشند.»

این روزنامه همچنین به پشت‌پرده اعلام آتش‌بس پرداخته و گزارش داد که نتانیاهو در تماسی غیرمعمول در ساعات پایانی شب پنج‌شنبه با اعضای کابینه امنیتی-سیاسی تلاش کرد آنان را در جریان جزئیات آتش‌بس در لبنان قرار دهد، اما پیش از آن، ترامپ با انتشار بیانیه‌ای رسمی، موضوع را علنی کرده بود.

بر اساس این گزارش، اعضای کابینه از این روند به‌شدت ابراز نارضایتی کرده و اعلام کردند که هیچ‌گونه رأی‌گیری درباره این تصمیم صورت نگرفته است. در مقابل، نتانیاهو مدعی شد که صرفا به درخواست ترامپ پاسخ داده و با یک «وقفه موقت» ده‌روزه در درگیری‌ها موافقت کرده است. او دو ساعت پس از اعلام ترامپ، در پیامی ویدئویی این موضوع را تأیید کرد.

نکته قابل توجه آن است که در بیانیه ترامپ هیچ اشاره‌ای به ایران یا خلع سلاح حزب‌الله نشده؛ موضوعی که باعث تعجب و نگرانی وزرای صهیونیست شده است. آنان همچنین نسبت به اعلام یک‌جانبه آتش‌بس از سوی آمریکا پیش از تأیید رسمی کابینه اسرائیل اعتراض کردند. با این حال، نتانیاهو حتی از برگزاری رأی‌گیری رسمی در این‌باره نیز خودداری کرده است.

یک منبع سیاسی ارشد در تل‌آویو اذعان کرد که نتانیاهو از این تقابل با حزب‌الله «به‌شدت فرسوده» خارج شده و عملا تحت فشار آمریکا مجبور به توقف درگیری‌ها شده است. به گفته این منبع، واشنگتن که در ابتدا به‌دنبال آتش‌بس دائمی بود، اکنون به یک آتش‌بس موقت بسنده کرده تا در این فاصله، مذاکرات را پیش ببرد.

این منبع همچنین تأکید کرد که رژیم صهیونیستی همچنان بر خلع سلاح حزب‌الله اصرار دارد، اما ناتوانی دولت لبنان در تحقق این هدف کاملا آشکار است. از سوی دیگر، گفته می‌شود که این آتش‌بس ارتباط مستقیمی با مذاکرات آمریکا و ایران دارد و واشنگتن برای جلوگیری از اخلال در این روند، به‌دنبال مهار تنش‌ها در لبنان بوده است.

در ادامه، برخی منابع صهیونیستی اعتراف کردند که این آتش‌بس عملا به اسرائیل تحمیل شده و نتیجه فشار جریان‌های نزدیک به کاخ سفید برای جلوگیری از گسترش جنگ و تأثیر آن بر مذاکرات منطقه‌ای است. به باور این منابع، این وضعیت نوعی بازگشت به توافق آتش‌بس نوامبر ۲۰۲۴ است که پیش‌تر نیز توسط طرفین نقض شده بود.

در همین حال، فضای شوک و نارضایتی در میان ساکنان شهرک‌های شمالی شدت گرفته است. رؤسای این شهرک‌ها با انتقاد از عملکرد دولت اعلام کردند که «با شعارهای فریبنده یک دولت راست‌گرا گمراه شده‌اند». یکی از ساکنان «کریات شمونه» نیز این اقدام را «تسلیم در برابر مطالبات ایران» توصیف کرده و آن را «مایه شرمساری» دانست.

