موازنه به نفع ایران تغییر کرد؛ تردید کشورهای عربی به چتر امنیتی آمریکا

به گزارش ایلنا به نقل از رای‌الیوم، یک مرکز مطالعاتی وابسته به محافل امنیتی رژیم صهیونیستی در گزارشی اذعان کرده است که جنگ میان ایران، آمریکا و اسرائیل نه‌تنها به بهبود وضعیت راهبردی کشورهای حوزه خلیج فارس منجر نشده، بلکه آن را پیچیده‌تر و شکننده‌تر کرده است. این گزارش تأکید می‌کند که با وجود خسارات واردشده به ایران، نظام حاکم در این کشور توانسته انعطاف‌پذیری قابل‌توجهی از خود نشان دهد و همچنان ابزارهای اصلی فشار را حفظ کند؛ از جمله توانایی اخلال در تردد دریایی در تنگه هرمز و هدف قرار دادن زیرساخت‌های حیاتی انرژی در منطقه.

در این ارزیابی آمده است که جنگ اخیر، از نگاه کشورهای عربی خلیج فارس، محدودیت‌های جدی در تعهدات امنیتی آمریکا را آشکار کرده و همین مسئله باعث شده این کشورها به سمت سیاست «موازنه‌سازی» حرکت کنند؛ به‌گونه‌ای که ضمن تداوم اتکا به واشنگتن، تلاش دارند توان نظامی خود را افزایش داده، به خودکفایی نسبی برسند و همزمان روابط خود را با قدرت‌های دیگر از جمله چین و حتی برخی بازیگران منطقه‌ای گسترش دهند. همچنین تلاش برای کاهش تنش با ایران به‌عنوان یک واقعیت اجتناب‌ناپذیر در دستور کار آن‌ها قرار گرفته است.

این گزارش تصریح می‌کند که ایران در جریان درگیری‌ها توانسته راهبردی دوگانه را در خلیج فارس به اجرا بگذارد؛ از یک‌سو با تهدید خطوط کشتیرانی در تنگه هرمز و از سوی دیگر با حمله به زیرساخت‌های انرژی، پیام روشنی درباره ظرفیت‌های بازدارندگی خود ارسال کرده است. در مقابل، آمریکا در مهار این تهدیدات – چه به‌صورت مستقیم و چه غیرمستقیم – با دشواری‌های جدی مواجه شده و در نهایت نیز آتش‌بس بدون تحقق کامل اهداف اعلامی شکل گرفته است.

از سوی دیگر، با وجود وارد آمدن خسارات اقتصادی و نظامی به ایران، این کشور توانسته انسجام ساختاری خود را حفظ کند. به اذعان این مرکز، تداوم فعالیت سامانه‌های موشکی و پهپادی، مخفی ماندن بخش قابل‌توجهی از زیرساخت‌های حساس و نامشخص بودن وضعیت ذخایر اورانیوم غنی‌شده، همگی نشان‌دهنده آن است که توان راهبردی ایران همچنان پابرجاست. همچنین سرعت جایگزینی فرماندهان و استمرار عملکرد ساختارهای نظامی، بیانگر تاب‌آوری بالای این کشور در برابر فشارهای خارجی است.

در بخش دیگری از این گزارش آمده است که ایران پس از این جنگ، به سطحی از «اعتماد به نفس راهبردی» دست یافته و ممکن است با درک این موضوع که رویارویی با آمریکا و اسرائیل الزاماً به فروپاشی منجر نمی‌شود، آزادی عمل بیشتری در سیاست‌های منطقه‌ای خود پیدا کند. این مسئله می‌تواند به کاهش سطح بازدارندگی و افزایش تحرکات تهران در آینده بینجامد.

در نهایت، این مرکز صهیونیستی اذعان می‌کند که کشورهای خلیج فارس، با وجود خریدهای گسترده تسلیحاتی، همچنان از توان کافی برای مقابله مستقل با قدرتی مانند ایران برخوردار نیستند و در مجموع، ارزیابی آن‌ها از نتایج این جنگ، منفی و همراه با نگرانی نسبت به آینده امنیتی منطقه است.

