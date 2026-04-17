English العربیه
رئیس آژانس بین‌المللی انرژی:

بازیابی توان تولید از دست رفته در طول جنگ خاورمیانه ۲ سال طول می‌کشد

به گزارش ایلنا به نقل از الجزیره، رئیس آژانس بین‌المللی انرژی گفت که حدود دو سال طول می‌کشد تا خاورمیانه تولید انرژی از دست رفته در طول جنگ با ایران را بازیابی کند.

«فاتح بیرول»، رئیس آژانس بین‌المللی انرژی، به روزنامه نویه زورشر سایتونگ در سوئیس گفت که زمان بازیابی در سراسر منطقه متفاوت خواهد بود و برخی کشورها بیشتر از سایرین طول می‌کشد.

بیرول گفت: «به عنوان مثال، در عراق، این امر بسیار بیشتر از عربستان سعودی طول خواهد کشید.»

وی افزود که آژانس بین‌المللی انرژی تخمین می‌زند که «در مجموع تقریباً دو سال» طول می‌کشد تا تولید به سطح قبل از جنگ بازگردد.

