تفاهمات پشتپرده میان نتانیاهو و ترامپ درباره لبنان
در حالی که جنگ در جبهه شمالی فلسطین اشغالی و جنوب لبنان وارد هفتههای حساس خود شده، منابع عبری از شکلگیری تفاهماتی میان ترامپ و نتانیاهو درباره نحوه مدیریت بحران لبنان خبر میدهند؛ تفاهماتی که بهنظر میرسد فراتر از یک آتشبس ساده بوده و اهداف میدانی گستردهتری را دنبال میکند.
به گزارش ایلنا، روزنامه صهیونیستی «معاریو» به نقل از منابع آگاه گزارش داده است که بنیامین نتانیاهو و دونالد ترامپ در دیدارهای اخیر خود بر سر طرحی برای برقراری آتشبس در لبنان و آغاز گفتوگو با دولت این کشور به توافق رسیدهاند. با این حال، این منابع تأکید کردهاند که این تفاهمات صرفا به توقف موقت درگیریها محدود نمیشود، بلکه شامل اعطای فرصت زمانی به اسرائیل برای تکمیل حملات خود علیه حزبالله نیز هست.
در همین چارچوب، نتانیاهو با لحنی تهدیدآمیز مدعی شده است که مذاکرات کنونی با لبنان «پس از بیش از ۴۰ سال» در حال انجام است و این امر را ناشی از «قدرت بالای اسرائیل» دانسته؛ ادعایی که در حالی مطرح میشود که ارتش این رژیم همچنان درگیر عملیات گسترده در جنوب لبنان است.
همزمان، یک مقام صهیونیستی فاش کرده که کابینه امنیتی این رژیم نشست ویژهای برای بررسی امکان برقراری آتشبس در لبنان برگزار کرده است. این تحرکات پس از بیش از شش هفته درگیری سنگین میان ارتش اسرائیل و حزبالله صورت میگیرد؛ جنگی که در پی حملات مشترک آمریکا و رژیم صهیونیستی به ایران وارد مرحله جدیدی شد.
از سوی دیگر، ترامپ پیشتر مدعی شده بود که جنگ با ایران «به پایان نزدیک شده» و حتی از «روزهای شگفتانگیز» پیشرو سخن گفته بود. با این حال، گزارشها حاکی از آن است که دولت آمریکا همزمان فشارهایی را بر تلآویو برای حرکت بهسوی آتشبس در لبنان اعمال میکند.
از سوی دیگر، رژیم صهیونیستی در حالی از مذاکرات سخن میگوید که همزمان بر شدت عملیات نظامی خود افزوده است. نتانیاهو در بیانیهای تصویری اعلام کرده که ارتش این رژیم در آستانه «یورش زمینی» به منطقه بنت جبیل قرار دارد و دستور تقویت نیروها در جنوب لبنان را صادر کرده است.
همچنین ارتش رژیم صهیونیستی با اعزام نیروهای زمینی، بهدنبال ایجاد منطقه حائل و کنترل کامل مناطق جنوبی لبنان تا رودخانه لیطانی است؛ منطقهای که از نظر راهبردی اهمیت بالایی دارد. در همین راستا، «ایال زامیر» اعلام کرده که تمامی مناطق جنوب لبنان تا این رودخانه بهعنوان «منطقه ممنوعه» برای نیروهای حزبالله در نظر گرفته شده است.
ارتش اسرائیل همچنین با صدور هشدارهایی از ساکنان بخشهای وسیعی از جنوب لبنان خواسته است مناطق خود را ترک کرده و به شمال رودخانه زهرانی منتقل شوند؛ اقدامی که نشاندهنده احتمال تشدید عملیات نظامی در روزهای آینده است.
در مقابل، منابع رسمی لبنان اعلام کردهاند که حملات رژیم صهیونیستی به پایتخت این کشور، در تاریخ ۸ آوریل منجر به کشته شدن صدها غیرنظامی از جمله زنان و کودکان شده است. وزارت خارجه لبنان نیز با ارائه شکایتی رسمی به سازمان ملل متحد، این حملات را محکوم کرده است.
بر اساس آمارهای منتشرشده، در جریان این جنگ تاکنون بیش از دو هزار نفر جان خود را از دست داده و حدود ۱.۲ میلیون نفر نیز آواره شدهاند؛ آماری که نشاندهنده ابعاد انسانی گسترده این بحران است.
در حوزه دیپلماتیک، مقامات لبنانی از تلاشهای جاری برای دستیابی به آتشبس خبر داده و تأکید کردهاند که آمریکا در حال فشار بر اسرائیل برای توقف درگیریهاست، هرچند هنوز جزئیات مشخصی درباره زمان یا مدت این آتشبس منتشر نشده است. به گفته این منابع، احتمالاً هرگونه آتشبس در لبنان با وضعیت آتشبس میان ایران و آمریکا نیز مرتبط خواهد بود.
در همین حال، یک مقام آمریکایی مدعی شده که دولت ترامپ بهطور رسمی درخواست آتشبس نداده، اما از پایان درگیریها در چارچوب یک توافق سیاسی میان لبنان و اسرائیل استقبال میکند؛ موضعی که از نگاه ناظران، نشاندهنده تلاش واشنگتن برای مدیریت همزمان فشار نظامی و مسیر دیپلماتیک است.
از سوی دیگر، ایران تأکید کرده که هرگونه توافق برای پایان بحران در منطقه باید شامل لبنان نیز باشد، اما آمریکا این موضوع را رد کرده و مذاکرات مربوط به لبنان را جدا از سایر پروندهها میداند.
در داخل لبنان نیز اختلافنظرها درباره این روند شدت گرفته است. «حسن فضلالله» با انتقاد از تصمیم دولت برای ورود به مذاکرات با رژیم صهیونیستی، این اقدام را «مسیر اشتباه» توصیف کرده و آن را عامل افزایش شکافهای داخلی دانسته است.
در همین حال، حزبالله از ادامه حملات خود خبر داده و منابع صهیونیستی نیز مدعی شلیک دهها موشک از سوی این گروه به سمت سرزمینهای اشغالی شدهاند؛ موضوعی که نشان میدهد با وجود تحرکات دیپلماتیک، میدان نبرد همچنان فعال و پرتنش باقی مانده است.