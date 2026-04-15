به گزارش ایلنا، دیوید پترائوس، ژنرال بازنشسته و فرمانده پیشین ستاد فرماندهی مرکزی ارتش آمریکا، در گفت‌وگو با شبکه «سی‌ان‌ان» تأکید کرد یکی از مهم‌ترین موانع پیش روی نیروهای آمریکایی، توان ایران در استفاده از مین‌های دریایی در تنگه هرمز است؛ اقدامی که می‌تواند آزادی تردد کشتی‌های تجاری و نظامی را با تهدید جدی مواجه کند.

پترائوس همچنین به چالش دوم اشاره کرده و گفت افزایش احتمالی قیمت نفت و دشواری جلب اعتماد شرکت‌های کشتیرانی برای عبور ایمن از تنگه هرمز، از دیگر موانع جدی در مسیر اجرای چنین طرحی خواهد بود.

در این گزارش آمده است که همزمان با افزایش تنش‌ها، نیروهای دریایی آمریکا شماری از ناوشکن‌ها و ناوچه‌های خود را در نزدیکی تنگه هرمز مستقر کرده‌اند.

در مقابل، برخی مقامات نظامی ایران نیز پیش‌تر هشدار داده‌اند در صورت تداوم اقدامات محدودکننده علیه بنادر ایران، امکان اختلال در رفت‌وآمد دریایی در خلیج فارس، دریای عمان و دریای سرخ وجود دارد؛ موضوعی که می‌تواند ابعاد تنش را به سطح گسترده‌تری در منطقه بکشاند.

