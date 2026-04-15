آمار تلفات تیراندازی در ترکیه به ۹ تن رسید
به گزارش ایلنا به نقل از تاس، وزیر کشور ترکیه به خبرنگاران گفت که تعداد کشتهشدگان تیراندازی در مدرسهای در شهر قهرمانماراش ترکیه به ۹ نفر افزایش یافته است.
وی افزود که هشت نفر از کشتهشدگان دانشآموز هستند.
وی در ادامه عنوان کرد که ۱۳ نفر تحت درمان پزشکی هستند و حال شش نفر از آنها وخیم است.
وزیر کشور خاطرنشان کرد که این حادثه یک حمله تروریستی نیست.