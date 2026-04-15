زاخارووا:
روسیه و چین به عنوان یک نیروی تثبیتکننده در عرصه بینالمللی عمل میکنند
به گزارش ایلنا به نقل از تاس، «ماریا زاخارووا»، سخنگوی وزارت امور خارجه روسیه، روسیه و چین را به عنوان یک نیروی تثبیتکننده در عرصه بینالمللی میبیند.
وی افزود که این دو قدرت در حال به اشتراک گذاشتن پتانسیل و منابع خود برای رهایی کره زمین از مخمصه هستند.
این دیپلمات در مصاحبهای با رادیو اسپوتنیک گفت: «این دو کشور، که دو تمدن، دو قدرت هستهای، دو عضو دائم شورای امنیت سازمان ملل و دو کشور پهناور از نظر قلمرو، جمعیت و منابع و همچنین موقعیتهای ژئوپلیتیکی و ژئواستراتژیک خود هستند، به طور مؤثر پتانسیل و منابع خود را با هم ترکیب میکنند تا کره زمین را از مخمصه نجات دهند.»
وی استدلال کرد که مسکو و پکن به جای تقسیم مناطق، بر تثبیت اوضاع بینالمللی تمرکز دارند.
زاخارووا استدلال کرد: «نباید بحثی در مورد اینکه کدام تمدنها کدام مناطق را کنترل میکنند، وجود داشته باشد، بلکه باید در مورد اینکه دو کشور ما یک نیروی تثبیتکننده در روابط بینالملل هستند، بحث شود.»