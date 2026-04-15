به گزارش ایلنا به نقل از الجزیره، برآوردها نشان می‌دهد از اواخر فوریه تاکنون، حدود ۲۰ هزار دریانورد روی نزدیک به ۲ هزار کشتی در این مسیر حیاتی متوقف مانده‌اند. نفتکش‌ها، کشتی‌های باری و حتی شناورهای مسافری، همگی به‌دلیل شرایط امنیتی امکان ادامه مسیر را از دست داده‌اند و در نوعی انتظار اجباری به سر می‌برند.

آنچه این وضعیت را متفاوت کرده، منشأ آن است؛ این‌بار نه نقص فنی یا شرایط جوی، بلکه فضای نظامی و تهدیدات امنیتی عامل اصلی توقف کشتیرانی در تنگه هرمز شده است. در هفته‌های اخیر چندین حمله به کشتی‌ها در این منطقه ثبت شده که علاوه بر خسارات، به تلفات انسانی نیز انجامیده و سطح نگرانی را به‌شدت افزایش داده است.

در چنین فضایی، زندگی روزمره ملوانان به‌شدت تحت تأثیر قرار گرفته است. کاهش تدریجی منابعی مثل غذا، آب و سوخت، در کنار فشار روانی ناشی از ناامنی و نامشخص بودن آینده، شرایطی فرسایشی ایجاد کرده است. بسیاری از این افراد در محیط‌های محدود کشتی، روزها و حتی هفته‌ها را بدون چشم‌انداز مشخص سپری می‌کنند.

نهادهای بین‌المللی مرتبط با حمل‌ونقل دریایی نیز نسبت به این وضعیت هشدار داده‌اند و منطقه را در زمره نقاط پرخطر طبقه‌بندی کرده‌اند. به گفته مسئولان این نهادها، ملوانان عملا زیر سایه تهدید دائمی قرار دارند؛ از پرواز پهپادها گرفته تا احتمال وقوع انفجار در نزدیکی کشتی‌ها.

در این میان، حتی راهکارهای معمول برای جابه‌جایی یا تعویض خدمه نیز کارایی خود را از دست داده است. شرایط امنیتی اجازه اجرای چنین اقداماتی را نمی‌دهد و همین مسئله، مدت زمان حضور اجباری ملوانان در منطقه را طولانی‌تر کرده است.

همزمان، گزارش‌هایی از افزایش درخواست‌های کمک از سوی دریانوردان منتشر شده؛ درخواست‌هایی که عمدتا حول کمبود امکانات اولیه یا تلاش برای ترک این وضعیت شکل گرفته‌اند. این مسئله نشان می‌دهد بحران از یک اختلال عملیاتی فراتر رفته و ابعاد انسانی جدی پیدا کرده است.

آنچه امروز در تنگه هرمز دیده می‌شود، تنها یک گره در مسیر تجارت جهانی نیست، بلکه نمونه‌ای روشن از تأثیر مستقیم درگیری‌های سیاسی و نظامی بر زندگی انسان‌هاست؛ جایی که دریانوردان، ناخواسته در میانه یک کشمکش بزرگ، به بخشی از معادله تبدیل شده‌اند.

انتهای پیام/