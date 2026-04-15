تاکید مسکو و پکن بر لزوم ادامه مذاکرات ایران-آمریکا
وزیرخارجه روسیه به دنبال دیدار خود با رئیس جمهور روسیه گفت که مسکو و پکن از بر لزوم ادامه مذاکرات میان ایران و آمریکا تاکید میکنند و خواستار دستیابی به نتایح منصفانه هستند.
به گزارش ایلنا به نقل از روسیا الیوم، «سرگئی لاوروف»، وزیر امور خارجه روسیه، پس از دیدار با «شی جین پینگ رئیس جمهور روسیه در پکن، که بر لزوم ادامه مذاکرات ایران و آمریکا تاکید کرد و حمایت کامل مسکو و پکن را از دو طرف برای دستیابی به نتایج منصفانه و قابل دستیابی را ابراز کرد.
لاوروف اظهار داشت: «روسیه و چین قویا از اهداف واقعبینانه و منصفانه حمایت میکنند و آمادگی دو کشور را برای ارائه پشتیبانی و اشکال مختلف هماهنگی خارجی برای تقویت این مذاکرات ابراز کرد و بر اهمیت ادامه مذاکرات برای دستیابی به راهحلی که شامل مسئله تنگه هرمز نیز باشد، تاکید کرد».
دیپلمات ارشد روس در تحلیل خود از دلایل تشدید تنشهای منطقهای توضیح داد: «کشورهای خلیج فارس کاملا درک میکنند که اگر حملات ایالات متحده و اسرائیل نبود، ایران حملاتی را در منطقه انجام نمیداد».
وی همچنین از تماسهای منظم و مکرر خ.د با دوستانش در خاورمیانه خبر داد و خاطرنشان کرد که آنها نمیتوانند این واقعیت ساده را انکار کنند که اگر تجاوز واشنگتن و تلآویو علیه تهران نبود، هیچ اقدامی برای بستن تنگه هرمز یا حمله به اهداف آمریکایی در منطقه خلیج فارس انجام نمیداد.
لاوروف تاکید کرد: «همه میدانند که بدون این حملات، این تشدید تنشها اتفاق نمیافتاد».