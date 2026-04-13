به گزارش ایلنا به نقل از الجزیره، دبیرکل حزب الله لبنان عنوان کرد دولت لبنان نباید تبدیل به آلت دست اسرائیل شود.

«شیخ نعیم قاسم»، دبیرکل حزب الله لبنان گفت که می‌توان ضعف دولت را توجیه کرد، اما نمی‌توان پذیرفت که دولت به ابزاری در دست اسرائیل تبدیل شود و با تصمیمات داخلی جبهه لبنان را تضعیف کند.

وی افزود: «اسرائیل و آمریکا آشکارا می‌گویند می‌خواهند ارتش را تقویت کنند تا سلاح حزب‌الله را بگیرد و با مردمش بجنگد و مؤسسات مقاومت را از میان بردارد.»

وی در ادامه عنوان کرد: «می‌خواهند ارتش را تا جایی تقویت کنند که قادر به جنگ با ملت خود باشد، و این کاری نیست که ارتش لبنان انجام دهد.»

وی گفت: «هدف دشمن روشن است: نابودی قدرت لبنان به‌عنوان مقدمه پروژه اسرائیل کبیر؛ و برای اسرائیل، همه لبنان هدف است.»

وی در ادامه گفت: «در حالت تجاوز، دولت باید با بسیج ارتش و نیروهای امنیتی به مقابله برخیزد.»

