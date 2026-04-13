مشتاقانه منتظر ادامه تعامل خود با مجارستان هستیم

به گزارش ایلنا به نقل از رویترز، «دمیتری پسکوف»، سخنگوی کاخ کرملین، امروز -دوشنبه- پس از شکست «ویکتور اوربان»، نخست وزیر مجارستان و شریک نزدیک روسیه، در انتخابات، گفت که مسکو امیدوار است «روابط بسیار عمل‌گرایانه» خود را با رهبری سیاسی جدید مجارستان ادامه دهد.

پسکوف به خبرنگاران گفت: «مجارستان انتخاب خود را کرده است و ما به این انتخاب احترام می‌گذاریم».

وی افزود: «ما مشتاقانه منتظر ادامه تعامل بسیار عمل‌گرایانه خود با رهبری جدید مجارستان هستیم. ما اظهارات ماگیار در مورد تمایلش برای گفت‌وگو را مورد توجه قرار دادیم. طبیعتا، این امر هم برای مسکو و هم برای بوداپست مفید خواهد بود».

اوربان، رهبر ملی‌گرای کهنه‌کار مجارستان، پس از ۱۶ سال تصدی قدرت، روز یکشنبه در انتخابات، قدرت را به «پیتر ماگیار»، و حزب راست میانه او، «تیسا»، واگذار کرد. نتجیه‌ای که شکستی برای متحدان وی در روسیه و کاخ سفید به شمار می‌رود.

