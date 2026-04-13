زلزله در اردوگاه جمهوریخواهان؛ ایران، «ماگا» را دو پاره کرد
تشدید سیاستهای جنگی دولت ترامپ علیه ایران، نهتنها سیاست خارجی آمریکا را تحت تأثیر قرار داده، بلکه موجب شکاف جدی در میان حامیان رئیسجمهور و دو دستگی در جنبش «ماگا» شده است.
به گزارش ایلنا به نقل از الاخبار، در تحولی کمسابقه در فضای سیاسی آمریکا، نشانههای شکاف عمیق در درون جنبش «ماگا» (عظمت را دوباره به آمریکا بازمیگردانیم) بیش از هر زمان دیگری آشکار شده است؛ شکافی که بهزعم بسیاری از ناظران، جنگ اخیر علیه ایران آن را تسریع و عریان کرده است.
برای سالها این پرسش مطرح بود که آیا «ماگا» یک جریان سیاسی منسجم با بنیانهای فکری مشخص است یا صرفا امتداد شخصیتی دونالد ترامپ و کاریزمای او. اکنون و در میانه تحولات جدید، این پرسش از حاشیه به متن آمده است.
جرقه این بحران از جایی زده شد که ترامپ در پیامی تند در شبکه اجتماعی «تروث سوشال»، به چهرههای شاخص رسانهای محافظهکار که سالها نقش مهمی در شکلدهی به گفتمان ماگا داشتند، حمله کرد. افرادی چون تاکر کارلسون، مگان کلی، کندیس اوونز و الکس جونز که تا همین اواخر از ستونهای فکری این جریان محسوب میشدند، ناگهان از سوی ترامپ «دیوانه» و «بازنده» خوانده شدند.
این اقدام در شرایطی صورت گرفت که فضای رسانهای آمریکا طی سالهای اخیر دچار نوعی «شکاف الگوریتمی» شده؛ به این معنا که هر طیف سیاسی در زیستبوم اطلاعاتی جداگانهای زندگی میکند. پلتفرمهایی مانند «تروث سوشال» و «ایکس» عملا به محیطهایی تبدیل شدهاند که در آنها واقعیتها بازتعریف و بازتولید میشوند.
اما آنچه این بار اختلاف را به سطح بحران رساند، تغییر موضع ترامپ درباره جنگ و سیاست خارجی بود. او که پیشتر با شعار «پرهیز از جنگهای بیپایان» پایگاه مردمی خود را تقویت کرده بود، اکنون ماگا را به معنای «قدرت و پیروزی از طریق جلوگیری از دستیابی ایران به سلاح هستهای» تعریف میکند؛ تعریفی که از نگاه بسیاری از حامیانش، چرخشی آشکار از اصول اولیه این جنبش است.
در واکنش، چهرههای رسانهای محافظهکار بهسرعت موضع گرفتند. تاکر کارلسون حتی پا را فراتر گذاشت و خواستار مخالفت نظامیان آمریکایی با هرگونه حمله به غیرنظامیان ایرانی شد و سیاستهای واشنگتن در قبال اسرائیل را زیر سؤال برد. این ادبیات که پیشتر در جریان اصلی محافظهکاران بیسابقه بود، اکنون به بخشی از گفتمان جدید تبدیل شده است.
کندیس اوونز نیز با لحنی تندتر، ترامپ را «خطرناک» توصیف کرده و خواستار بررسی برکناری او از طریق متمم بیستوپنجم قانون اساسی شد. الکس جونز نیز از «زوال ذهنی» رئیسجمهور سخن گفت. در همین حال، مگان کلی اعلام کرد که ائتلافی که ترامپ را به قدرت رساند، عملا از هم پاشیده است.
در بعد سیاسی، حتی نزدیکترین متحدان ترامپ نیز به صف منتقدان پیوستهاند. مارجوری تیلور گرین، نماینده سابق و از حامیان سرسخت او، تأکید کرد که «ما تغییر نکردهایم، این ترامپ است که تغییر کرده». واکنش ترامپ نیز تند و توهینآمیز بود.
این اختلافات اکنون به یک پرسش اساسی رسیده است: مالک واقعی «ماگا» کیست؟ خود ترامپ اخیرا پاسخ داده بود: «ماگا یعنی ترامپ». اما این ادعا بهجای پایان دادن به بحث، عملا موجب شعلهور شدن اختلافات شده است.
از سوی دیگر، شکاف درون ماگا بهطور ویژه در موضوع اسرائیل و سیاست خارجی نمود پیدا کرده است. بخشی از جریان که میتوان آن را «ماگای انزواگرا» نامید، خواهان تمرکز بر مسائل داخلی و پرهیز از درگیریهای خارجی است. در مقابل، جناحی نزدیک به ترامپ همچنان بر حمایت از اسرائیل و رویکرد تهاجمی تأکید دارد.
آمارها نیز این روند را تأیید میکنند. نظرسنجیها نشان میدهد میزان حمایت از ترامپ در میان جمهوریخواهان، بهویژه در میان جوانترها، کاهش یافته است. بسیاری از این افراد با وعده «عدم ورود به جنگهای جدید» به او رأی داده بودند.
در همین حال، پرونده جنجالی جفری اپستین نیز بار دیگر به صدر اخبار بازگشته و حتی همسر ترامپ، ملانیا، خواستار بررسی علنی آن شده است؛ موضوعی که فشارها بر رئیسجمهور را دوچندان کرده است.
در مجموع، آنچه امروز در آمریکا جریان دارد، صرفا یک اختلاف سیاسی معمولی نیست، بلکه نشانهای از یک بحران عمیق در یکی از مهمترین جریانهای سیاسی این کشور است. جنگ با ایران نهتنها معادلات منطقهای را تغییر داده، بلکه بهنظر میرسد در داخل آمریکا نیز به عاملی برای فروپاشی انسجام «ماگا» تبدیل شده است.
بهنظر میرسد آنچه تاکنون دیدهایم، تنها آغاز یک درگیری گستردهتر در درون این جریان است؛ درگیریای که میتواند آینده سیاسی ترامپ و حتی ساختار حزب جمهوریخواه را با چالشهای جدی مواجه کند.