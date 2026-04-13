به گزارش ایلنا به نقل از رویترز، رهبر کاتولیک‌های جهان گفت که پس از اظهارات «دونالد ترامپ»، رئیس‌جمهور آمریکا، علیه خود قصد دارد به مخالفت با جنگ ادامه دهد.

«پاپ لئو»، رهبر کاتولیک‌های جهان ‌‌به رویترز گفت: «من نمی‌خواهم با او وارد بحث شوم. فکر نمی‌کنم پیام انجیل قرار باشد به شیوه‌ای که برخی افراد انجام می‌دهند، مورد سوءاستفاده قرار گیرد.»

وی گفت: «من همچنان با صدای بلند علیه جنگ صحبت خواهم کرد و به دنبال ترویج صلح، ترویج گفت‌وگو و روابط چندجانبه بین کشورها برای یافتن راه‌حل‌های عادلانه برای مشکلات خواهم بود.»

لئو گفت: «امروزه افراد زیادی در جهان رنج می‌برند. افراد بی‌گناه زیادی کشته می‌شوند. و من فکر می‌کنم کسی باید برخیزد و بگوید راه بهتری وجود دارد.»

