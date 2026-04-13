ماکرون:‌

با بریتانیا کنفرانسی برای بازگرداندن کشترانی آزاد در تنگه هرمز برگزار خواهیم کرد

رئیس‌جمهور فرانسه گفت که هیچ تلاشی نباید فروگذار شود‌ تا از طریق دیپلماسی، هرچه سریع‌تر به یک راه‌حل پایدار و مستحکم برای مناقشه در خاورمیانه دست یافت.

به گزارش ایلنا به نقل از رویترز،‌ «امانوئل ماکرون»، رئیس‌جمهور فرانسه گفت که هیچ تلاشی نباید فروگذار شود‌ تا از طریق دیپلماسی، هرچه سریع‌تر به یک راه‌حل پایدار و مستحکم برای مناقشه در خاورمیانه دست یافت. 

‌ماکرون گفت: «برای رسیدن به این هدف، باید به همه مسائل بنیادین پرداخته شود و برای آن‌ها پاسخ‌هایی پایدار ارائه گردد، چه در مورد فعالیت‌های هسته‌ای و موشکی ایران و ‌همچنین برای امکان‌پذیر ساختن ازسرگیری هرچه سریع‌تر کشتیرانی آزاد و بدون مانع در تنگه هرمز و نیز اطمینان از اینکه لبنان بار دیگر مسیر صلح را در چارچوب احترام کامل به حاکمیت و تمامیت ارضی خود طی کند.»

ماکرون در ادامه گفت: «در روزهای آینده با بریتانیا کنفرانسی برای بازگرداندن کشترانی آزاد در تنگه هرمز برگزار خواهیم کرد.»

 

