به گزارش ایلنا به نقل از رویترز،‌ «امانوئل ماکرون»، رئیس‌جمهور فرانسه گفت که هیچ تلاشی نباید فروگذار شود‌ تا از طریق دیپلماسی، هرچه سریع‌تر به یک راه‌حل پایدار و مستحکم برای مناقشه در خاورمیانه دست یافت.

‌ماکرون گفت: «برای رسیدن به این هدف، باید به همه مسائل بنیادین پرداخته شود و برای آن‌ها پاسخ‌هایی پایدار ارائه گردد، چه در مورد فعالیت‌های هسته‌ای و موشکی ایران و ‌همچنین برای امکان‌پذیر ساختن ازسرگیری هرچه سریع‌تر کشتیرانی آزاد و بدون مانع در تنگه هرمز و نیز اطمینان از اینکه لبنان بار دیگر مسیر صلح را در چارچوب احترام کامل به حاکمیت و تمامیت ارضی خود طی کند.»

ماکرون در ادامه گفت: «در روزهای آینده با بریتانیا کنفرانسی برای بازگرداندن کشترانی آزاد در تنگه هرمز برگزار خواهیم کرد.»

