افزایش ۹ درصدی قیمت قراردادهای آتی نفت برنت

به گزارش ایلنا به نقل از تاس، به دنبال بی‌نتیجه ماندن مذاکرات تهران-واشنگتن در پاکستان و یاوه‌گویی‌های اخیر «دونالد ترامپ»، رئیس جمهورآمریکا، در رابطه با محاصره تنگه هرمز، قیمت قراردادهای آتی نفت برنت بیش از ۹ درصد افزایش یافت.

بر اساس داده‌ها، تا ساعت ۱۱:۳۸ شب به وقت گرینویچ روز گذشته -یکشنبه-‌ قیمت نفت برنت با ۹.۱۱ درصد افزایش به ۱۰۳.۸۷ دلار در هر بشکه رسید. تا ساعت ۴:۴۵ صبح به وقت گرینویچ، قیمت نفت برنت با ۷.۴۲ درصد کاهش به ۱۰۲.۲۶ دلار در هر بشکه رسید.

در همین حال، قیمت قراردادهای آتی نفت خام «وست تگزاس اینترمیدیت» برای تحویل در ماه مه ۲۰۲۶ با ۸.۵۷ درصد افزایش به ۱۰۴.۸۵ دلار در هر بشکه رسید.

