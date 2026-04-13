فیدان:
مداخله کشورها برای بازگشایی تنگه هرمز نامناسب است
وزیر خارجه ترکیه به یاوهگوییهای رئیس جمهور آمریکا مبنی بر محاصره تنگه هرمز واکنش نشان داد.
به گزارش ایلنا به نقل از الجزیره، «هاکان فیدان»، وزیر خارجه ترکیه گفت که آزادی تردد از طریق تنگه هرمز نباید مسدود شود.
وی مدعی شد: «هیچ کشوری نباید هزینه ترانزیت بپردازد».
وزیرخارجه ترکیه اظهار داشت: «ما معتقدیم که مداخله کشورها برای بازگشایی تنگه هرمز نامناسب است».
فیدان افزود: «آنچه در لبنان اتفاق میافتد بخشی از سیاستهای توسعهطلبانه اسرائیل است و بحران آنجا میتواند به یک درگیری منطقهای تبدیل شود».