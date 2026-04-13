به گزارش ایلنا به نقل از الجزیره، «هاکان فیدان»، وزیر خارجه ترکیه گفت که آزادی تردد از طریق تنگه هرمز نباید مسدود شود.

وی مدعی شد: «هیچ کشوری نباید هزینه ترانزیت بپردازد».

وزیرخارجه ترکیه اظهار داشت: «ما معتقدیم که مداخله کشورها برای بازگشایی تنگه هرمز نامناسب است».

فیدان افزود: «آنچه در لبنان اتفاق می‌افتد بخشی از سیاست‌های توسعه‌طلبانه اسرائیل است و بحران آنجا می‌تواند به یک درگیری منطقه‌ای تبدیل شود».

