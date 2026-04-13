آمریکا به دنبال دسترسی به حریم هوایی اندونزی

به گزارش ایلنا به نقل از رویترز، وزارت دفاع اندونزی امروز -دوشنبه- اعلام کرد که اندونزی و ایالات متحده در حال بررسی پیشنهادی برای دسترسی هواپیماهای نظامی ایالات متحده به حریم هوایی اندونزی هستند.

این وزارتخانه افزود: «هنوز هیچ توافقی حاصل نشده است».

چندین رسانه روز یکشنبه گزارش دادند که ایالات متحده به دنبال «دسترسی شبانه همه جانبه» برای هواپیماهای نظامی آمریکایی از طریق حریم هوایی اندونزی است و افزودند که «پرابووو سوبیانتو»، رئیس جمهور اندونزی، این پیشنهاد را تایید کرده است.

وزارت دفاع اندونزی در واکنش به این گزارش‌ها در بیانیه‌ای اعلام کرد که دو کشور هنوز در حال بررسی «نامه توافق» هستند و تنها یک پیش‌نویس اولیه وجود دارد که به صورت داخلی مورد بحث قرار می‌گیرد.

این وزارتخانه افزود که این پیش‌نویس نه نهایی است و نه الزام‌آور.

