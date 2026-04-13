تاسک با رئیس جمهور کره جنوبی دیدار کرد

به گزارش ایلنا به نقل از رویترز، «لی جائه میونگ»، رئیس جمهرو کره جنوبی و «دونالد تاسک»، نخست وزیر لهستان امروز -دوشنبه- در سئول دیدار کردند.

طرفین در این دیدار توافق کردند که روابط خود را به یک مشارکت استراتژیک جامع با مرکزیت همکاری دفاعی، ارتقاع دهند.

لی در اظهارات خود پیش از دیدار گفت‌وگوی رهبران در کاخ ریاست جمهوری، گفت که دو کشور همکاری‌های صنایع دفاعی خود را تحت یک پیمان چارچوبی ۴۴.۲ میلیارد دلاری که در سال ۲۰۲۲ امضا شد، بیشتر گسترش خواهند داد.

وی اظهار داشت که این همکاری فراتر از فروش تسلیحات است و شامل تولید مشترک، انتقال فناوری و آموزش نیز می‌شود.

نخست وزیر لهستان نیز، کره جنوبی را مهمترین متحد لهستان پس از آمریکا، به ویژه در صنعت دفاعی دانست، و گفت که شخصا بر همکاری‌های دفاعی گسترده بین کشورها نظارت خواهد کرد.

وی اظهار داشت: «این همکاری ارتقا یافته به این معنی است که دو کشور مسئولیت مشترکی را بر عهده خواهند گرفت و باید در کمک به صلح جهانی و ثبات بین‌المللی نقش داشته باشند».

