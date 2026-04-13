خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

تاکید ریاض و اسلام‌آباد بر اهمیت ادامه تلاش‌های دیپلماتیک برای بازگرداندن ثبات به منطقه

کد خبر : 1772784
لینک کوتاه کپی شد.

وزرای خارجه پاکستان و عربستان سعودی در جریان یک تماس تلفنی در رابطه با مذاکرات ایرات-آمریکا در اسلام‌آباد گفت‌وگو کردند.

به گزارش ایلنا به نقل از روسیا الیوم، ریاض و اسلام‌آباد امروز -دوشنبه- پس از پایان مذاکرات تهران-واشنگتن در اسلام‌آباد که بدون دستیابی به توافق پایان یافت، بر اهمیت ادامه تلاش‌های دیپلماتیک برای بازگرداندن ثبات به منطقه تاکید کردند.

خبرگزاری سعودی (اس‌پی‌ای) گزارش داد که «فیصل بن فرحان»، وزیرخارجه عربستان سعوی در جریان تماس تلفنی با «محمد اسحاق دار» معاون نخست وزیر و وزیرخارجه پاکستان، در رابطه با آخرین تحولات مربوط به مذاکرات میان ایران و آمریکا در اسلام آباد، گفت‌وگو کردند.

طرفین همچنین در این تماس بر اهمیت ادامه تلاش‌های دیپلماتیک با هدف بازگرداندن ثبات به منطقه کردند.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
ارسال نظر
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

قیمت میلگرد آجدار