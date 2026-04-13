به گزارش ایلنا به نقل از روسیا الیوم، ریاض و اسلام‌آباد امروز -دوشنبه- پس از پایان مذاکرات تهران-واشنگتن در اسلام‌آباد که بدون دستیابی به توافق پایان یافت، بر اهمیت ادامه تلاش‌های دیپلماتیک برای بازگرداندن ثبات به منطقه تاکید کردند.

خبرگزاری سعودی (اس‌پی‌ای) گزارش داد که «فیصل بن فرحان»، وزیرخارجه عربستان سعوی در جریان تماس تلفنی با «محمد اسحاق دار» معاون نخست وزیر و وزیرخارجه پاکستان، در رابطه با آخرین تحولات مربوط به مذاکرات میان ایران و آمریکا در اسلام آباد، گفت‌وگو کردند.

طرفین همچنین در این تماس بر اهمیت ادامه تلاش‌های دیپلماتیک با هدف بازگرداندن ثبات به منطقه کردند.

