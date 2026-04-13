به گزارش ایلنا، روزنامه آمریکایی وال‌استریت ژورنال گزارش داده است که پس از هفته‌ها حملات و درگیری‌های فشرده در منطقه، ذخایر پدافند هوایی کشورهای غرب آسیا به‌طور قابل توجهی کاهش یافته و همین مسئله آن‌ها را به‌سمت جست‌وجوی منابع جایگزین تسلیحاتی سوق داده است.

بر اساس این گزارش، عربستان سعودی، قطر و امارات متحده عربی در حال بررسی گزینه‌هایی خارج از چارچوب سنتی وابستگی به واشنگتن هستند؛ از جمله سامانه‌های دفاع موشکی ساخت کره‌جنوبی، پهپادهای رهگیر اوکراینی و همچنین همکاری با شرکت‌های نوپای فعال در حوزه صنایع دفاعی. در این میان، برخی شرکت‌های غربی نیز تلاش دارند با ارائه تسلیحات ارزان‌تر و سریع‌تر، سهمی از این بازار رو به رشد را به دست آورند.

این تغییر رویکرد، به‌گفته تحلیلگران، نشان‌دهنده غافلگیری آمریکا و متحدانش از توانمندی‌های رو به گسترش محور مقاومت، به‌ویژه در حوزه پهپادهای کم‌هزینه مانند «شاهد» است که توانسته‌اند نقش مؤثری در حملات گسترده ایفا کنند. هم‌زمان، محدودیت ظرفیت تولید صنایع نظامی غرب، به‌ویژه در پی جنگ اوکراین، باعث شده پاسخگویی به تقاضای فزاینده با چالش مواجه شود.

در همین راستا، گزارش‌ها حاکی است که ریاض مذاکراتی با شرکت‌های کره‌ای برای خرید سامانه «ام-سام» انجام داده و توافق‌هایی نیز میان عربستان و اوکراین در زمینه همکاری دفاعی و انتقال فناوری امضا شده است. قطر نیز مسیر مشابهی را دنبال می‌کند و حتی هیئت‌هایی برای بررسی میدانی فناوری‌های پهپادی به اوکراین اعزام کرده است.

با این حال، محدودیت‌های تولیدی اوکراین و تأخیرهای طولانی در تحویل تسلیحات آمریکایی، موجب شده کشورهای منطقه به گزینه‌های سریع‌تر و کم‌هزینه‌تر، از جمله سامانه‌های توپخانه‌ای ضدپهپاد، توجه ویژه نشان دهند؛ روندی که می‌تواند به تضعیف جایگاه سنتی آمریکا در بازار تسلیحاتی منطقه منجر شود.

