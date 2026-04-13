شکست متحد پوتین و ترامپ در قلب اروپا؛ مجارستان به سمت بروکسل میچرخد
با شکست ویکتور اوربان در انتخابات پارلمانی، مجارستان پس از بیش از یک دهه حاکمیت او وارد مرحلهای تازه شده و نشانهها از چرخش سیاست خارجی این کشور بهسوی اتحادیه اروپا و فاصله گرفتن از رویکردهای نزدیک به ولادیمیر پوتین و دونالد ترامپ حکایت دارد.
به گزارش ایلنا به نقل از ارمنیوز، شکست ویکتور اوربان، نخستوزیر کهنهکار مجارستان در انتخابات پارلمانی، پیامدهای مهمی برای این کشور و نیز برای محیط اروپایی آن در شرایط جنگ جنگ روسیه و اوکراین به همراه خواهد داشت.
پس از شمارش تقریبا کامل آرا، حزب «تیسا» از جریان راست میانه و حامی اتحادیه اروپا به رهبری پیتر ماگیار، در مسیر کسب ۱۳۸ کرسی از مجموع ۱۹۹ کرسی پارلمان قرار گرفته است؛ اکثریتی قاطع که به معنای در اختیار داشتن دو سوم کرسیهاست. این حزب از حزب «فیدس» به رهبری اوربان پیشی گرفته است.
اوربان (۶۲ ساله) در مقر انتخاباتی حزب خود گفت: «نتایج نهایی هنوز اعلام نشده، اما وضعیت روشن و قابل درک است.» در همین حال، برخی از هواداران او که بیرون از مقر تجمع کرده بودند، هنگام تماشای سخنانش از تلویزیون اشک ریختند. او افزود: «این نتیجه برای ما دردناک است، اما واضح است.»
احتمال تغییر مسیر در قبال روسیه
ماگیار (۴۵ ساله) این انتخابات را انتخابی میان «شرق و غرب» توصیف کرد و هشدار داد که سیاستهای تقابلی اوربان با بروکسل، مجارستان را بیش از پیش از جریان اصلی اروپا دور میکند.
اوربان در مقابل مدعی شد که حزب تیسا کشور را به یک درگیری ناخواسته با روسیه خواهد کشاند؛ ادعایی که ماگیار آن را رد کرده است.
شکست اوربان پس از ۱۶ سال حضور در قدرت، میتواند پیامدهای گستردهای نهتنها برای مجارستان، بلکه برای اتحادیه اروپا و اوکراین داشته باشد. این تحول احتمالا به پایان نقش مجارستان بهعنوان مانع در درون اتحادیه اروپا منجر میشود و راه را برای تصویب بسته کمک ۹۰ میلیارد یورویی به اوکراین هموار میکند؛ بستهای که اوربان تاکنون با آن مخالفت میکرد.
همچنین این نتیجه میتواند به آزادسازی منابع مالی اتحادیه اروپا برای مجارستان بینجامد؛ منابعی که بهدلیل نگرانیهای بروکسل درباره وضعیت دموکراسی در این کشور مسدود شده بود.
اورسولا فون در لاین، رئیس کمیسیون اروپا، پس از اعلام نتایج اولیه گفت: «مجارستان، اروپا را انتخاب کرد.»
ضربه به پوتین و راستگرایان غرب
این نتیجه، ولادیمیر پوتین را از مهمترین متحدش در اتحادیه اروپا محروم میکند و همچنین شوکی به جریانهای راستگرای غرب، از جمله در ایالات متحده، وارد خواهد کرد.
حزب تیسا همچنین وعده داده است اصلاحاتی برای مبارزه با فساد و بازگرداندن استقلال قوه قضائیه و سایر نهادها اجرا کند.
«شکست» برای ترامپ
این تحول همچنین بهعنوان یک شکست برای دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا، تلقی میشود که اوربان را متحد خود میدانست.
اوربان که یک ملیگرای منتقد اتحادیه اروپا است، الگوی موسوم به «دموکراسی غیرلیبرال» را ترویج کرده؛ الگویی که الهامبخش جنبش «عظمت را به آمریکا بازگردانیم» (MAGA) و هواداران آن در اروپا بوده است.
او از حمایت علنی دولت ترامپ برخوردار بود؛ حمایتی که با سفر جیدی ونس، معاون رئیسجمهور آمریکا، به بوداپست در هفته گذشته تقویت شد. همچنین کرملین و رهبران راستگرای افراطی در اروپا از او پشتیبانی میکردند.
ترامپ نیز پیشتر از اوربان بهعنوان «خار در چشم اتحادیه اروپا» و مدافع «دموکراسی غیرلیبرال» یاد کرده بود.
وی اخیرا اعلام کرده بود که در صورت پیروزی اوربان، از «تمام توان اقتصادی» آمریکا برای حمایت از مجارستان استفاده خواهد کرد و افزوده بود: «ما مشتاق سرمایهگذاری در آیندهای شکوفا هستیم که با ادامه رهبری اوربان محقق خواهد شد.»
اوربان از سال ۲۰۱۰ رهبری این کشور اروپای مرکزی را بر عهده داشته است.