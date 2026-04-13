به گزارش ایلنا، به دنبال شکست مذاکرات اسلام‌آباد و به‌دستور رئیس‌جمهوری آمریکا، سنتکام اعلام کرد که از غروب دوشنبه نیروهایش محاصره تنگه هرمز را آغاز می‌کنند.

در بیانیه سنتکام آمده است: «این محاصره به‌صورت بی‌طرفانه علیه کشتی‌های همه کشورها که وارد یا خارج از بنادر و مناطق ساحلی ایران می‌شوند اجرا خواهد شد، از جمله تمام بنادر ایران در خلیج‌فارس و دریای عمان.»

سنتکام افزود نیروهای آمریکایی مانع آزادی عبور کشتی‌هایی که به مقصد یا از مبدا بنادر غیرایرانی در حرکت هستند نخواهند شد و اطلاعات تکمیلی پیش از آغاز محاصره از طریق یک اطلاعیه رسمی به دریانوردان تجاری ارائه خواهد شد.

ترامپ در این زمینه به فاکس‌نیوز گفت: «ما اجازه نمی‌دهیم ایران از فروش نفت به کسانی که دوست دارد پول دربیاورد و به کسانی که دوست ندارد نه»، و افزود هدف این است که در این مسیر حیاتی کشتیرانی، «یا همه چیز عبور کند یا هیچ چیز».

