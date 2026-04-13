سنتکام:
محاصره بنادر دریایی ایران امروز آغاز میشود
نیروهای فرماندهی مرکزی ایالات متحده اعلام کرد از ساعت ۱۰ صبح به وقت شرقی( ۵ عصر به وقت ایران) در ۱۳ آوریل، اجرای محاصره بر تمامی ترافیک دریایی ورودی و خروجی از بنادر ایران را مطابق با اعلامیه رئیسجمهور آغاز خواهند کرد.
به گزارش ایلنا، به دنبال شکست مذاکرات اسلامآباد و بهدستور رئیسجمهوری آمریکا، سنتکام اعلام کرد که از غروب دوشنبه نیروهایش محاصره تنگه هرمز را آغاز میکنند.
در بیانیه سنتکام آمده است: «این محاصره بهصورت بیطرفانه علیه کشتیهای همه کشورها که وارد یا خارج از بنادر و مناطق ساحلی ایران میشوند اجرا خواهد شد، از جمله تمام بنادر ایران در خلیجفارس و دریای عمان.»
سنتکام افزود نیروهای آمریکایی مانع آزادی عبور کشتیهایی که به مقصد یا از مبدا بنادر غیرایرانی در حرکت هستند نخواهند شد و اطلاعات تکمیلی پیش از آغاز محاصره از طریق یک اطلاعیه رسمی به دریانوردان تجاری ارائه خواهد شد.
ترامپ در این زمینه به فاکسنیوز گفت: «ما اجازه نمیدهیم ایران از فروش نفت به کسانی که دوست دارد پول دربیاورد و به کسانی که دوست ندارد نه»، و افزود هدف این است که در این مسیر حیاتی کشتیرانی، «یا همه چیز عبور کند یا هیچ چیز».