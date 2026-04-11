همزمان با مذاکرات ایران و آمریکا در اسلام آباد؛
حرکت چند کشتی به سمت تنگه هرمز برای عبور از آن
چند کشتی همزمان با مذاکرات ایران و آمریکا در اسلام آباد برای عبور از تنگه هرمز به حرکت در آمدند.
به گزارش ایلنا به نقل از الجزیره، سیانان گزارش داد که همزمان با آغاز مذاکرات امریکا و ایران، چند کشتی برای عبور از تنگه هرمز به حرکت در آمدند.
این شبکه اشاره کرد که دریانوردی در تنگه هرمز در مقایسه با وضعیت عادی هنوز اندک است.
ایران پس از جنگ آمریکا و اسرائیل علیه خود، تنگه هرمز را به روی کشتیهای دشمن و وابستگان به آن بست.