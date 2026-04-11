حرکت چند کشتی به سمت تنگه هرمز برای عبور از آن

به گزارش ایلنا به نقل از الجزیره،‌ سی‌ان‌ان گزارش داد که همزمان با آغاز مذاکرات امریکا و ایران، چند کشتی برای عبور از تنگه هرمز به حرکت در آمدند.

این شبکه اشاره کرد که دریانوردی در تنگه هرمز در مقایسه با وضعیت عادی هنوز اندک است.

ایران پس از جنگ آمریکا و اسرائیل علیه خود، تنگه هرمز را به روی کشتی‌های دشمن و وابستگان به آن بست.

انتهای پیام/