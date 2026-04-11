الجزیره مدعی شد:
احتمال برگزاری مذاکرات ایران و آمریکا به صورت مستقیم
یک منبع دیپلماتیک پاکستانی پیش بینی کرد که مذاکرات میان هیئتهای ایرانی و امریکایی مستقیم باشد.
به گزارش ایلنا به نقل از الجزیره، یک منبع دیپلماتیک پاکستانی در گفتوگو با الجزیره مدعی شد که پیش بینی میکنیم که مذاکرات میان هیئتهای ایرانی و آمریکایی مستقیم باشد.
پیش از این «محمد اسحاق دار» وزیر خارجه پاکستان، ابراز امیدواری کرد که هیئتهای ایران و امریکا وارد مذاکرات سازنده شوند.
هیئت ایرانی شب گذشته و هیئت آمریکایی امروز -شنبه- برای مذاکرات وارد اسلام آباد شدند.