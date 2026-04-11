ناپدید شدن پهپاد ۲۰۰ میلیون دلاری آمریکا در تنگه هرمز
مجله فوربس آمریکا گزارش داد: یک فروند پهپاد پیشرفته نیروی دریایی ایالات متحده از نوع MQ-4C Triton، که ارزش آن ۲۰۰ میلیون دلار تخمین زده میشود، پس از اعلام وضعیت اضطراری ناگهانی و از دست دادن ارتفاع، در حوالی تنگه هرمز ناپدید شده است.
به گزارش ایلنا، مجله فوربس تصریح کرد: این پهپاد گرانقیمت که مأموریتهای شناسایی و نظارتی را بر عهده داشته، در ارتفاع ۵۲ هزار پایی در حال پرواز بوده که ناگهان وضعیت اضطراری با کد ۷۷۰۰ اعلام کرده است. این کد معمولا نشاندهنده یک وضعیت اضطراری جدی و ناگهانی برای هواپیما است.
طبق این گزارش، پس از اعلام این وضعیت، پهپاد به سرعت و به صورت شدید ارتفاع خود را از دست داده و سیگنال آن در حالی که ارتفاعش به زیر ۱۰ هزار پا رسیده بود، قطع شده است.