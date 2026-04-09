به گزارش ایلنا به نقل از الجزیره، «دونالد ترامپ»، رئیس‌جمهور آمریکا نسبت به توافق صلح با ایران ابراز خوش‌بینی کرد‌.

ترامپ به ان‌بی‌سی گفت: «خوش‌بین هستم که توافق صلح با ایران نزدیک است.»

وی مدعی شد: «رهبران ایران بسیار منطقی‌تر هستند و با هر چیزی که باید بپذیرند، موافقت می‌کنند.»

ترامپ در ادامه تهدیدهای توخالی خود مدعی شد: «اگر ایرانی‌ها به توافق نرسند، بسیار دردناک خواهد بود».

وی افزود: «اسرائیلی‌ها در حال کاهش عملیات خود در لبنان هستند و من با نتانیاهو صحبت کردم و او با آرامش این موضوع را مدیریت خواهد کرد».

