ترامپ:
خوشبین هستم که توافق صلح با ایران نزدیک است
به گزارش ایلنا به نقل از الجزیره، «دونالد ترامپ»، رئیسجمهور آمریکا نسبت به توافق صلح با ایران ابراز خوشبینی کرد.
ترامپ به انبیسی گفت: «خوشبین هستم که توافق صلح با ایران نزدیک است.»
وی مدعی شد: «رهبران ایران بسیار منطقیتر هستند و با هر چیزی که باید بپذیرند، موافقت میکنند.»
ترامپ در ادامه تهدیدهای توخالی خود مدعی شد: «اگر ایرانیها به توافق نرسند، بسیار دردناک خواهد بود».
وی افزود: «اسرائیلیها در حال کاهش عملیات خود در لبنان هستند و من با نتانیاهو صحبت کردم و او با آرامش این موضوع را مدیریت خواهد کرد».