به گزارش ایلنا به نقل از الجزیره، «شهباز شریف»، نخست وزیر پاکستان، با «نواف سلام»، همتای لبنانی خود تماس تلفنی برقرار کرد‌.

دفتر نخست وزیر پاکستان در بیانیه‌ای که پس از این تماس منتشر شد، اعلام کرد که اسلام آباد حملات مداوم اسرائیل را «به شدت محکوم» می‌کند.

این بیانیه افزود که نخست وزیر لبنان «خواستار حمایت پاکستان برای پایان دادن فوری به حملاتی شده است که لبنان و مردم آن را هدف قرار می‌دهد».

