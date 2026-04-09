عبدالملک الحوثی:

آتش‌بس آمریکا و ایران ‌‌پیروزی بزرگی برای تهران است

رهبر انصارالله یمن آتش‌بس آمریکا و ایران را «پیروزی بزرگ» برای تهران خواند.

به گزارش ایلنا به نقل از الجزیره، رهبر انصارالله یمن آتش‌بس آمریکا و ایران را «پیروزی بزرگ» برای تهران خواند. 

«عبدالملک الحوثی»، رهبر انصارالله، آتش‌بس اخیر توافق‌شده بین آمریکا و ایران را «پیروزی بزرگی» برای تهران و «محور مقاومت»،‌ توصیف کرد.

وی گفت: «اعلام آتش‌بس به خودی خود یک پیروزی بزرگ برای جمهوری اسلامی ایران، کشورهای محور مقاومت، امت اسلامی و مردم آزاده جهان است.»

الحوثی در یک بیانیه ویدیویی افزود که این جنگ به بازگرداندن بازدارندگی به موضع استراتژیک ایران کمک کرده است.

 

