عبدالملک الحوثی:
آتشبس آمریکا و ایران پیروزی بزرگی برای تهران است
رهبر انصارالله یمن آتشبس آمریکا و ایران را «پیروزی بزرگ» برای تهران خواند.
به گزارش ایلنا به نقل از الجزیره، رهبر انصارالله یمن آتشبس آمریکا و ایران را «پیروزی بزرگ» برای تهران خواند.
«عبدالملک الحوثی»، رهبر انصارالله، آتشبس اخیر توافقشده بین آمریکا و ایران را «پیروزی بزرگی» برای تهران و «محور مقاومت»، توصیف کرد.
وی گفت: «اعلام آتشبس به خودی خود یک پیروزی بزرگ برای جمهوری اسلامی ایران، کشورهای محور مقاومت، امت اسلامی و مردم آزاده جهان است.»
الحوثی در یک بیانیه ویدیویی افزود که این جنگ به بازگرداندن بازدارندگی به موضع استراتژیک ایران کمک کرده است.