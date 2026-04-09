به گزارش ایلنا، این مقام پاکستانی همچنین افزود: تجاوزات اسرائیل به لبنان نقض آتش‌بس موقت میان آمریکا و ایران قلمداد می‌شود.

این دیپلمات پاکستانی، که هویتش ذکر نشده است، همچنین به الجزیره گفت: مرحله نخست این مذاکرات که شنبه برگزار می‌شود، به مشخص کردن و تنظیم موضوعات مذاکرات اختصاص دارد.

مصدر دبلوماسی باکستانی للجزیرة: المرحلة الأولى من المفاوضات ستکون لتحدید وترتیب مواضیع التفاوض

پیشتر نیز رضا امیری مقدم، سفیر کشورمان در پاکستان اعلام کرد که هیئت کشورمان امشب به منظور مذاکره بر اساس ۱۰ ماده‌ای پیشنهادی ایران وارد اسلام آباد خواهد شد.

حملات رژیم صهیونیستی به لبنان، که تا به این لحطه 203 شهید برجای گذاشته است، درحالی انجام می شود که سخنگوی وزارت امور خارجه ایران با اشاره به تعهد دولت آمریکا (در چارچوب تفاهم حاصله با ایران از طریق میانجی پاکستانی) مبنی بر اینکه لبنان نیز مشمول آتش‌بس میان ایران-آمریکا می‌باشد، خاطرنشان کرد: همانطور که نخست‌وزیر پاکستان نیز تصریح کرده است، توقف جنگ در جبهه لبنان یکی از اجزای تفاهم آتش‌بس میان ایران-آمریکا است و جنایات امروز رژیم صهیونیستی علیه لبنان نقض آشکار این تفاهم محسوب می‌شود.

