چین درباره مذاکرات اسلامآباد بیانیه داد
وزارت خارجه چین در بیانیهای درباره مذاکرات اسلامآباد میان ایران و آمریکا، طرفهای ذیربط را به خویشتنداری فراخواند.
به گزارش ایلنا، در آستانه برگزاری مذاکرات صلح میان ایران و آمریکا در پاکستان، وزارت خارجه چین در بیانیهای اعلام کرد: امیدواریم طرفین از این فرصت برای دستیابی به صلح و بازگرداندن ثبات در اسرع وقت استفاده کنند.
این بیانیه افزود: حاکمیت و امنیت لبنان نباید نقض شود و امنیت جان و مال غیرنظامیان باید تضمین شود.
پکن همچنین از همه طرفهای ذیربط خواست آرامش خود را حفظ کنند و برای آرام کردن اوضاع منطقه خویشتنداری کنند.