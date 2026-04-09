به گزارش ایلنا، در آستانه برگزاری مذاکرات صلح میان ایران و آمریکا در پاکستان، وزارت خارجه چین در بیانیه‌ای اعلام کرد: امیدواریم طرفین از این فرصت برای دستیابی به صلح و بازگرداندن ثبات در اسرع وقت استفاده کنند.

این بیانیه افزود: حاکمیت و امنیت لبنان نباید نقض شود و امنیت جان و مال غیرنظامیان باید تضمین شود.

پکن همچنین از همه طرف‌های ذی‌ربط خواست آرامش خود را حفظ کنند و برای آرام کردن اوضاع منطقه خویشتن‌داری کنند.

