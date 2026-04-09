کمیسر امور اقتصادی اروپا:

اقتصاد قاره سبز تحت تأثیر منفی جنگ خاورمیانه قرار خواهد گرفت

کمیسر امور اقتصادی اروپا، هشدار داد که اقتصاد اتحادیه اروپا علیرغم توافق آتش‌بس بین ایالات متحده و ایران، تحت تأثیر منفی قرار خواهد گرفت.

به گزارش ایلنا به نقل از نووستی،‌ «والدیس دومبروسکیس»، کمیسر امور اقتصادی اروپا، هشدار داد که اقتصاد اتحادیه اروپا علیرغم توافق آتش‌بس بین ایالات متحده و ایران، تحت تأثیر منفی قرار خواهد گرفت.

دومبروسکیس در مصاحبه‌ای با فایننشال تایمز گفت: «واضح است که ما با تهدید شوک رکود تورمی مواجه هستیم که نشان می‌دهد اتحادیه اروپا همزمان با افزایش فشارهای تورمی در سراسر این بلوک، کاهش رشد تولید ناخالص داخلی را تجربه خواهد کرد.»

دومبروسکیس افزود که کمیسیون اروپا با توجه به عدم قطعیت پیرامون تأثیر درگیری در خاورمیانه و پیامدهای احتمالی آن بر بازارهای انرژی و زنجیره‌های تأمین جهانی، در حال آماده‌سازی برای کاهش پیش‌بینی خود برای رشد اقتصادی اتحادیه اروپا در سال جاری است.

 

