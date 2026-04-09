به گزارش ایلنا، روزنامه وال‌استریت ژورنال به نقل از منابعی در کاخ سفید نوشت: دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا در حال بررسی طرحی برای «تنبیه» برخی اعضای ناتو است، چرا که این کشورها از حمایت کافی از آمریکا و اسرائیل طول جنگ با ایران دریغ کرده‌اند.

این گزارش حاکی است که این پیشنهاد شامل خارج کردن نیروهای آمریکایی از کشورهایی در ناتو می‌شود که واشنگتن آن‌ها را «غیرهمکار در جنگ» طبقه‌بندی کرده است؛ در مقابل، این نیروها در کشورهایی که حمایت بیشتری از عملیات نظامی آمریکا ارائه داده‌اند، مجددا مستقر خواهند شد.

ترامپ همواره از موضع و عملکرد برخی کشورهای ناتو در جریان تجاوز به ایران ابراز ناخرسندی کرده است. این نارضایتی پس از آن شدت گرفت که بسیاری از کشورها از اعزام یگان‌های دریایی به منطقه برای مشارکت در «باز کردن تنگه هرمز» خودداری کردند و برخی دیگر حتی اجازه استفاده از پایگاه‌های خود را به ایالات متحده برای آغاز حمله به ایران ندادند؛ مسائلی که رئیس‌جمهور آمریکا از زمان آغاز جنگ بارها به انتقاد از آن‌ها پرداخته است.

دونالد ترامپ روز چهارشنبه، در حالی که پیشتر تهدید به خروج از ناتو کرده بود، با مارک روته، دبیرکل ناتو، در کاخ سفید دیدار کرد.

