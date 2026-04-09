به گزارش ایلنا به نقل از الجزیره، حزب‌الله لبنان در بیانیه‌ای تصریح کرد که در واکنش به نقض توافق آتش‌بس از سوی دشمن، شهرک المناره را با موشک هدف قرار دادیم.

جبهه داخلی رژیم صهیونیستی اعلام کرد که آژیر خطر در شهرک‌های «المناره» و «مرگلیوت» در شمال فلسطین اشغالی به صدا درآمده است.

در همین حال، روزنامه «یدیعوت آحارانوت» با تأیید حمله موشکی از لبنان، ادعا کرد که پدافند هوایی این رژیم یک فروند موشک را که از سوی لبنان به سوی منطقه «الجلیل الاعلی» شلیک شده بود، رهگیری کرده است.

این حمله در پاسخ به حملات سنگین رژیم صهیونیستی به مناطق مختلف لبنان از جمله بیروت انجام می شود.

این حملات پس از آن صورت می گیرد که وزارت بهداشت لبنان در تازه‌ترین گزارش خود از حمله امروز رژیم صهیونیستی به بیروت و دیگر مناطق لبنان، اعلام کرد که در این حملات تاکنون دست‌کم ۱۸۹ تن شهید و ۸۹۰ تن دیگر زخمی شدند.

در همین راستا، منطقه «البقاع» در شرق لبنان نیز هدف هشت نوبت بمباران سنگین قرار گرفت که به تنهایی منجر به شهادت ۲۹ نفر و زخمی شدن ۵۱ تن دیگر شده است. این موج جدید حملات نشان‌دهنده ابعاد گسترده تهاجم صهیونیست‌ها به زیرساخت‌ها و مناطق مسکونی در سراسر لبنان است.

این حملات درحالی انجام می شود که سخنگوی وزارت امور خارجه با اشاره به تعهد دولت آمریکا (در چارچوب تفاهم حاصله با ایران از طریق میانجی پاکستانی) مبنی بر اینکه لبنان نیز مشمول آتش‌بس میان ایران-آمریکا می‌باشد، خاطرنشان کرد: همانطور که نخست‌وزیر پاکستان نیز تصریح کرده است، توقف جنگ در جبهه لبنان یکی از اجزای تفاهم آتش‌بس میان ایران-آمریکا است و جنایات امروز رژیم صهیونیستی علیه لبنان نقض آشکار این تفاهم محسوب می‌شود.

