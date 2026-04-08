می‌توانیم با ایران به توافق برسیم

کد خبر : 1770979
به گزارش ایلنا به نقل از الجزیره،‌ معاون رئیس جمهور آمریکا در اظهاراتی بی‌اساس مدعی شد که این کشور به اهداف خود در تجاوز به ایران دست یافته است. 

«جی دی ونس»، معاون رئیس‌جمهور آمریکا بدون اشاره به شکست‌های واشنگتن طی چهل روز گذشته ادعا کرد: «آنچه رئیس جمهور ترامپ می‌خواست نابودی قابلیت‌های نظامی ایران بود و به این هدف دست یافته است.»

معاون رئیس جمهور آمریکا در ادامه گفت: «آتش‌بس شکننده با ‌ایران بر اساس موافقت ایرانی‌ها برای باز کردن تنگه هرمز است.»

وی افزود: «اگر ایرانی‌ها بخواهند با حسن نیت با ما همکاری کنند، به توافق خواهیم رسید.»

‌معاون رئیس جمهور آمریکا در ادامه مدعی شد: «رئیس‌جمهور ترامپ را نمی‌توان فریب داد، صبر او رو به پایان است و امیدوارم ایرانی‌ها تصمیم درست را بگیرند.»

