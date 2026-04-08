گزافهگویی جدید ترامپ:
اگر توافق به اندازه کافی خوب نباشد عملیات علیه ایران را از سر میگیریم
رئیس جمهور آمریکا، بدون اشاره به شکستهای پی در پی خود، در اظهاراتی گزافه مدعی شد که اگر توافق با ایران به اندازه کافی خوب نباشد، آمریکا تجاوز علیه ایران را از سر میگیرد.
به گزارش ایلنا به نقل از تاس، «دانلود ترامپ»، رئیس جمهور آمریکا، در گفتوگویی مدعی شد که اگر توافق با ایران به اندازه کافی خوب نباشد، ایالات متحده آماده است تا حملات جنایتکارانه خود علیه ایران را از سر بگیرد.
رئیس جمهور آمریکا، در صاحبه با اسکای نیوز، بدون اشاره به شکستهای پیاپی خود مدعی شد: «اگر مذاکرات آینده یا توافق به اندازه کافی برای واشنگتن خوب نباشد، ایالات متحده آماده است تا خصومتها علیه ایران را از سر بگیرد».
وی در اظهاراتی گزافه ادعا کرد: «ما خیلی راحت به آن برمیگردیم».