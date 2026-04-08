واکنش مثبت بازارهای انرژی به آتش‌بس در خاورمیانه

قیمت نفت امروز -چهارشنبه- پس از اعلام موافقت رئیس جمهور آمریکا با آتش‌بس دو هفته‌ای با ایران، به شرط بازگشایی فوری تنگه هرمز، کاهش یافت.

به گزارش ایلنا به نقل از روسیا الیوم، قیمت نفت امروز -چهارشنبه- پس از اعلام موافقت رئیس جمهور آمریکا با آتش‌بس دو هفته‌ای با ایران، به شرط بازگشایی فوری تنگه هرمز، کاهش یافت.

تا ساعت ۹:۱۵ صبح به وقت مسکو، قیمت نفت خام برنت با ۱۴.۰۷ درصد کاهش به ۹۳.۹۰ دلار در هر بشکه رسید.

همچنین قیمت نفت خام وست تگزاس اینترمدیت آمریکا با ۱۵.۱۹ درصد کاهش به ۹۵.۷۶ دلار در هر بشکه رسید.

 

